Audi lança aplicativo que integra rede de carregadores elétricos

A Audi Brasil anuncia o lançamento do seu novo aplicativo Audi e-tron, que já está disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos dos sistemas iOS e Android, e no site www.audi.com.br/br/web/pt/customer-area/app-e-tron.html. O objetivo é integrar a rede de carregadores elétricos da marca e seus parceiros disponíveis em todo o país e, com isso, fomentar a mobilidade sustentável no território nacional.

Com uma interface simples e intuitiva, o aplicativo permite ao usuário, após o breve cadastro do veículo, ter acesso à rede de estações de recarga rápida de 150kW presentes nas 40 concessionárias da marca e também nas estações de recargas instaladas em shoppings, hotéis, prédios comerciais, supermercados, restaurantes, entre outros. Motoristas com veículos de todas as marcas podem acessar o aplicativo.

Além da localização, o usuário terá todas as informações sobre a disponibilidade e potência de cada carregador de forma online, permitindo assim um melhor planejamento da viagem e do processo de carregamento. O cliente poderá selecionar seu veículo, ter todo o seu histórico de recarga realizada durante os meses, selecionar os locais favoritos bem como traçar rotas até o carregador através dos aplicativos de navegação disponíveis e também receber informações em tempo real do nível de carga da bateria.

“Estamos presenciando em tempo real a transição para a mobilidade elétrica e neste momento é essencial a união de forças entre os players do setor automotivo para que os usuários tenham não apenas cada vez mais opções de veículos eletrificados, mas também uma rede adequada e integrada para atender à demanda crescente de carregadores. Com o novo aplicativo Audi e-tron, queremos aproximar os usuários das estações de recarga, otimizando o seu tempo e deslocamento”, destaca Renato Celiberti, Gerente Sênior de Gerenciamento de Produto da Audi do Brasil.

Os clientes da Audi terão benefícios exclusivos ao acessar o aplicativo, como descontos no valor das recargas e possibilidade de reserva das estações de recarga, conforme disponibilidade, realizando a liberação de recarga através do QR Code disponíveis nas estações. A marca das quatro argolas tem o objetivo também de atrair novas parcerias para fortalecer a rede de carregamento elétrico no país. Para os clientes da marca, não haverá tarifa de recarga. Já para os clientes de outras fabricantes, será cobrada uma tarifa média sugerida de R$ 3,50 por KW nas concessionárias da Audi do Brasil.

O aplicativo foi desenvolvido pela Easy Volt, startup de mobilidade elétrica pioneira em serviços de CaaS (Charge as a Service) no Brasil e que já recebeu duas rodadas de investimento da Vibra Energia. Além do desenvolvimento e da operação do aplicativo, também ficou a cargo da Easy Volt o suporte ao usuário, fornecido em regime de 24 horas X 7 dias por semana por meio de uma linha telefônica 0800.

De acordo com o CEO da Easy Volt, Gustavo Tannure, “o app e-tron é mais um case de sucesso que vai ao encontro da estratégia de eletrificação da Audi do Brasil. E mostra a capacidade da Easy Volt em atuar com excelência em qualquer etapa da cadeia de valor da eletromobilidade no que se refere à infraestrutura de recarga, já que somos a empresa mais verticalizada desse segmento”.

Eletrificação na Audi do Brasil

A eletrificação é um dos pilares da Audi do Brasil e desempenha um papel central em sua estratégia de vendas. Em 2022, a marca atingiu o recorde de vendas de veículos eletrificados no Brasil desde o início da comercialização desses veículos no país, em 2020. Somando as vendas de veículos elétricos e híbridos, a fabricante atingiu o recorde de 912 unidades, contra 252 unidades em 2021 e 183 unidades em 2020. Em 2023, a marca das quatro argolas cresceu 18,9% as suas vendas na comparação com 2022. O resultado foi puxado pelo modelo Audi Q5, que teve uma alta de 38% em 2023 em relação ao ano anterior e oferece a variante híbrida Audi Q5 híbrido plug-in. Até o momento, já foram vendidos mais de 2.000 veículos eletrificados no Brasil.

Globalmente, a venda de modelos 100% elétricos em 2023 atingiu o total de 178 mil unidades, um aumento de 51% na comparação com 2022. Nesse contexto, a América Latina teve suas vendas alavancadas pelo Brasil.

Em termos de produtos, a marca possui a sua linha completa de veículos no Brasil inserida na hibridização, possuindo desde modelos híbrido leve e híbrido plug-in até totalmente elétricos. Recentemente, a marca estreou o novo Audi Q8 e-tron, que representa o início de uma nova fase de eletrificação da marca no mundo, estreando uma nova nomenclatura, linguagem visual e uma bateria com capacidade 20% maior em relação ao modelo anterior.

A marca possui objetivos concretos de curto, médio e longo prazo. Serão lançados 20 novos modelos eletrificados até 2026. Em 2033, todos os lançamentos da marca serão elétricos. Em 2050, o objetivo é neutralizar as emissões de carbono, incluindo toda a cadeia produtiva, fornecedores e parceiros.