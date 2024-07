Audi e bp têm parceria estratégica de combustível sustentável para a F1

Audi e bp estão unindo forças em uma nova e extensa parceria estratégica na Fórmula 1. Enquanto a Audi se prepara para entrar na principal competição do automobilismo em 2026, ano em que serão introduzidos os novos Regulamentos Técnicos da Federação Internacional do Automóvel (FIA) para a F1, com o avanço dos motores eletrificados e uso de combustíveis sustentáveis, a marca das quatro argolas e a bp reunirão os seus conhecimentos técnicos e a busca por inovação para ajudar a moldar o futuro do automobilismo.

Durante a parceria, a bp e a sua divisão especial de lubrificantes Castrol têm orgulho em contribuir para concretizar o objetivo da Audi de combinar tecnologia e inovação para alcançar o sucesso na Fórmula 1. As partes têm trabalhado em estreita colaboração há quase dois anos, desenvolvendo em conjunto os combustíveis bp e os lubrificantes da Castrol de modo a extrair o máximo desempenho da motorização que a Audi está desenvolvendo para a competição máxima do automobilismo.

A colaboração inclui o desenvolvimento do combustível sustentável avançado definido pela FIA, conforme exigido pelos Regulamentos Técnicos da FIA para a Fórmula 1 em 2026. Para atender aos regulamentos, o combustível deve alcançar uma economia de emissões de gases de efeito estufa em relação à gasolina de origem fóssil de pelo menos 65%.

A bp também desenvolverá e fornecerá à Audi uma gama de lubrificantes e graxas Castrol sob medida, incluindo Castrol EDGE, o óleo de motor mais avançado da Castrol, para o propulsor turbo V6. Os componentes elétricos da unidade de potência Audi F1 se beneficiarão da linha Castrol ON de fluidos EV.

Patrocinando a equipe de fábrica da Audi F1

A partir dessa cooperação técnica, as empresas também acordaram um patrocínio de longo prazo no qual a bp irá se tornar o primeiro parceiro oficial da futura equipa de fábrica da Audi na Fórmula 1, o que incluirá os direitos de uso de marca e marketing para bp, Castrol e Aral – marca líder em combustíveis e varejo da bp na Alemanha.

A Audi e a bp já têm uma longa e bem-sucedida história conjunta no automobilismo, com os produtos da Castrol sendo usados pela marca das quatro argolas em suas campanhas vitoriosas nas competições de automobilismo. A união teve início na década de 1980, no Campeonato Mundial de Rally, com o Audi quattro. A Castrol também foi parceira da Audi no Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC), nas lendárias 24 Horas de Le Mans, no Campeonato Mundial de Rallycross da FIA, no Campeonato Mundial de Fórmula E da FIA e na série de corridas DTM. O altamente eficiente motor turbo de dois litros e quatro cilindros desenvolvido pela Audi e usado no DTM em 2019 e 2020 se tornou o motor de maior sucesso na era Classe 1 do DTM com lubrificantes Castrol e combustível de alta performance desenvolvido pela Aral.

“A Audi e a bp sempre trabalharam juntas com sucesso no automobilismo. Estamos muito satisfeitos em levar essa parceria tão especial para um novo patamar com a Fórmula 1. O lema da Audi “Vorsprung durch Technik” está em sintonia com a missão de bp e a Castrol em fornecer as melhores tecnologias na área de combustíveis e lubrificantes. É uma combinação perfeita e um forte sinal para a futura equipe de fábrica da Audi na F1 que tenhamos conseguido estabelecer esta parceria em uma fase tão inicial. Nós percebemos o apelo do Projeto Audi F1 e quantas empresas renomadas querem trabalhar com a Audi na competição”, afirma Andreas Seidl, CEO da equipe Audi F1.

“Estamos orgulhosos que a Audi tenha escolhido mais uma vez fazer parceria com a bp e a Castrol, desta vez para sua entrada na Fórmula 1. Isso dá para nossas marcas premium a oportunidade de mostrar nossa experiência técnica na maior competição do automobilismo. Já estamos fazendo grandes progressos com o Projeto Audi F1 no desenvolvimento do combustível bp e dos lubrificantes Castrol, à medida que buscamos inovar e extrair o máximo desempenho da unidade de potência Audi F1 a partir de 2026”, destaca Nicola Buck, vice-presidente sênior de marketing da bp.

“Haverá uma forte concorrência no domínio dos combustíveis sustentáveis na Fórmula 1 a partir de 2026, de modo que essa parceria é de grande importância para nós. Era importante para nós iniciarmos os nossos testes de combustível no final de 2022 com a bp como parceira. O processo de combustão é altamente complexo e só pode ser otimizado por meio do desenvolvimento do motor em combinação com as propriedades do combustível. É por isso que na Audi Formula Racing, onde estamos bem avançados no desenvolvimento de unidades de potência de F1 da Audi, usamos intensamente todos os três bancos de testes monocilíndricos permitidos pelos regulamentos da FIA para o desenvolvimento de combustível. É impressionante quantas variantes diferentes de combustível desenvolvemos até agora, enquanto nos preparamos para a temporada de corridas de 2026. Estou convencido de que estamos perfeitamente posicionados com a bp e a Castrol”, completa Adam Baker, CEO da Audi Formula Racing GmbH. (Fotos: Audi/Divulgação).