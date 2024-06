Atendimento ao cliente da GWMrecebe prêmio da Smart Customer

A GWM Brasil e a Bosch Service Solutions receberam o prêmio “Gestão da Experiência do Cliente”, na categoria Ouro, da Smart Customer 2024, um dos principais eventos de Customer Experience (CX), Relacionamento e Tecnologia.

O case “Bosch & GWM: Visão Centrada na Experiência do Cliente” conta todo o processo de cocriação do serviço de atendimento aos clientes da GWM Brasil, que envolveu estratégias personalizadas para o B2B e B2C, consultoria e treinamento de User Experience, automações e com a conquista do selo RA1000 em apenas quatro meses de existência da marca. O RA1000 é o mais alto nível de reconhecimento concedido pelo site Reclame Aqui – um dos maiores portais de reclamações de consumidores do Brasil – às empresas que possuem os melhores atendimento e relacionamento com seus clientes.

“A GWM trabalha incansavelmente, sem medir esforços, e atuando diariamente com foco em seus consumidores. Este prêmio é um grande orgulho para todos nós. Não é qualquer marca que consegue mostrar para o mercado seus valores básicos, que é ter o cliente no centro de suas decisões. Foi por essa razão que criamos os 12 Compromissos GWM, que são os pilares do nosso serviço de atendimento ao cliente e, em conjunto com a Bosch, mantemos as experiências dos clientes em um patamar digno da categoria Ouro da Smart Customer”, explica Lucíola Almeida, Head de Customer Experience da GWM.

Para Ricardo Bastos, Diretor de Assuntos Institucionais da GWM, “essa premiação é muito importante e indica que estamos no caminho correto na construção de nossa marca no mercado brasileiro, atuando com a Bosch no fundamental relacionamento com nossos clientes”.

“É uma honra para a Bosch Service Solutions ser reconhecida como Ouro no Prêmio Smart Customer 2024. Há anos desenvolvemos experiência de serviço ao longo de toda a jornada do cliente e, nesse caso, junto com a GWM, foi possível entregar um resultado excepcional em poucos meses de operação, com a conquista do RA1000, reforçando a qualidade do serviço prestado pela Bosch e o nosso compromisso na humanização do atendimento”, comenta Helio Duenha, Diretor da Bosch Service Solutions América Latina. (Foto: GWM/Divulgação).