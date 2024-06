Aston Martin retorna a Le Mans com hipercarros Valkyrie LMH

A Aston Martin pretende inscrever dois dos hipercarros Valkyrie AMR-LMH em todas as etapas do Campeonato Mundial de Endurance (FIA WEC) de 2025, desde que sua inscrição seja aceita. Isto segue uma mudança no regulamento do organizador do evento de Le Mans, o Automobile Club de l’Ouest (ACO) e do órgão regulador do esporte, a Federação International do Automóvel (FIA), estabelecendo que cada fabricante participante deve inscrever pelo menos dois carros na classe Hypercar a partir de 2025.

A Aston Martin e sua parceira de trabalho Heart of Racing apoiam esta mudança nos regulamentos, no interesse de trabalharem juntos para melhorar o ambiente desportivo para o benefício de todos. A Aston Martin continuará a trabalhar em estreita colaboração com ambas as organizações no futuro e durante a duração do programa Valkyrie AMR-LMH.

Adam Carter, chefe de Endurance Motorsport da Aston Martin, afirmou: “Você pode traçar as raízes das corridas de resistência da Aston Martin desde os primeiros dias da marca. Na verdade, corremos pela primeira vez em Le Mans há mais de 95 anos – algo que nenhum outro fabricante de hipercarros de rua pode dizer. Estamos muito orgulhosos de nossa associação com este evento maravilhoso e, com isso em mente, fica muito claro que estamos comprometidos com o conceito de hipercarro do WEC e em trazer nosso famoso Wings de volta à vanguarda das corridas internacionais de carros esportivos, inclusive nas 24 Horas de LeMans. Em 2025, com a nossa equipe de trabalho, a Heart of Racing, pretendemos colocar dois hipercarros Aston Martin Valkyrie AMR-LMH no grid para competir ao lado de uma fantástica gama dos melhores fabricantes de automóveis desportivos do mundo, e estamos fazendo tudo o que podemos para garantir que possamos lutar na frente. O programa Valkyrie AMR-LMH está dentro do cronograma, com uma quantidade significativa de desenvolvimento ocorrendo nos bastidores e antes da estreia do carro nas pistas. Prevemos então um período intensivo de testes para acumular quilometragem e aprender tudo o que pudermos antes da sua homologação no segundo semestre”.

O chassi de fibra de carbono otimizado para corrida Valkyrie AMR-LMH usará uma versão modificada do motor V12 aspirado de 6,5 litros construído pela Cosworth, originalmente produzido para o Valkyrie de rua, que na forma padrão atinge 11.000 rpm e desenvolve mais de 1.000 cv. A unidade de potência está sendo aprimorada para incorporar os requisitos críticos do BoP (Balance of Performance) da classe Hypercar e desenvolvida para suportar os rigores das competições de longa distância de alto nível. Tal como acontece com o carro de corrida Valkyrie AMR Pro, o sistema híbrido elétrico a bateria que aparece nas especificações do Valkyrie de rua está ausente do carro de corrida.

O desenvolvimento do Valkyrie AMR-LMH já está bastante avançado, com a recente avaliação de sistemas integrais em pista tendo sido realizada nas instalações de testes da Aston Martin em Silverstone e no circuito de Portimão, em Portugal. A Heart of Racing também estabeleceu recentemente uma sede no Reino Unido para seu programa WEC, perto de onde os carros de corrida estão sendo construídos em cooperação com a Aston Martin Performance Technologies, com sede em Silverstone, que supervisiona o projeto e o desenvolvimento do Valkyrie AMR-LMH.

A Aston Martin with Heart of Racing também planeja um programa no IMSA WeatherTech Sportscar para o Valkyrie AMR-LMH, para correr na classe GTP da série de endurance norte-americana. Isso será executado na sede da Heart of Racing em Phoenix, nos Estados Unidos.

“Com esta nova direção do conjunto de regras do WEC, tivemos que antecipar nossos planos para rodar vários carros na classe Hypercar. Obviamente, isso condensou nosso processo de construção, mas estamos muito entusiasmados com a perspectiva de ter dois carros na pista. Teremos orgulho de fazer parte desta classe, que teve uma ascensão meteórica nos últimos anos e oferece corridas incríveis e interação com os fãs. O desafio que temos pela frente é imenso e estamos ansiosos pela jornada”, disse o diretor da equipe Heart of Racing, Ian James.

A entrada da Aston Martin na classe Hypercar garante que o fabricante britânico de carros esportivos ultraluxuosos terá presença em todos os aspectos das corridas de endurance. A partir de 2025, a Aston Martin será o único fabricante a competir em todos os níveis de corridas de carros esportivos e GT (do Hypercar ao GT4) e no Campeonato Mundial de Fórmula 1. Mais de 240 pilotos correram com Aston Martin em Le Mans nos últimos 95 anos, em 27 combinações diferentes de chassis e motores. Nenhum outro local proporcionou tanto sucesso à Aston Martin nem provou de forma mais cabal que o caráter da marca é forjado a partir da própria essência da competição. (Fotos: Aston Martin Lagonda/Divulgação).