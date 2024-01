Assovepar registra crescimento de 8,9% em carros seminovos e usados

O mercado de seminovos e usados confirmou as expectativas e registrou um marco importante nas vendas em todo o Brasil. Segundo a Fenauto, foram comercializadas 14,5 milhões de unidades ao longo do ano no mercado nacional, atingindo a segunda maior marca histórica em vendas. No Paraná, de acordo com a Assovepar (Associação dos Revendedores de Veículos do Paraná), o crescimento foi de 8,9% em relação a 2022, também a segunda maior desde 2017, quando passou a ser monitorada por região.

Em 2023, o Paraná fechou com 1.214.184 veículos comercializados contra 1.114.912 registrado em 2022, avançando 8.9% em relação ao ano anterior. O maior índice foi atingido em 2021, com 1.262.183 unidades vendidas. No mês a mês, dezembro também superou a venda de novembro, em 7,3%, com 105.979 veículos ante 98.757.

De acordo com o presidente da Assovepar, César Lançoni Santos, os dados confirmam o que já era esperado pelo segmento. “No decorrer do ano, pudemos observar no mês a mês o crescimento, que é atribuído ao aumento da confiança do consumidor na economia, o crescimento da taxa de ocupação no mercado de trabalho e a queda nas taxas de juros, além dos veículos seminovos e usados estarem bastante atrativos na questão de preços em relação ao zero quilômetro”.

Para 2024, a Assovepar está confiante em bons resultados. “As expectativas são as melhores diante do cenário de aquecimento econômico e do aumento da disponibilidade de veículos seminovos para serem comercializados”, observa.