Articulados Mercedes-Benz O 500 destacam-se como soluções eficientes

A Mercedes-Benz oferece ao mercado a mais completa linha de chassis de ônibus urbanos e rodoviários do Brasil. Atualmente, o abrangente portfólio se destaca pela exclusiva tecnologia BlueTec 6, que atende à legislação Proconve P8 (Euro 6), reduzindo acentuadamente o índice de emissões de poluentes.

No segmento de urbanos, as soluções Mercedes-Benz para sistemas como BRT, corredores e faixas exclusivas envolvem dois modelos de chassis de ônibus com Piso Baixo para grande volume de passageiros: O 500 UA 2938 6×2 (articulado) e O 500 UDA 3738 8×2 (super articulado). Estes dois veículos oferecem total acessibilidade em nível baixo da via, tanto à direita junto à calçada, quanto à esquerda nos pontos centrais das avenidas.

O articulado O 500 UA pode receber carroçarias de até 18,6 metros de comprimento, para até 135 passageiros, sendo até 38 assentos, conforme a configuração interna do ônibus. Já o super articulado O 500 UDA está apto para carroçarias de 23 metros, para 175 passageiros e 57 assentos.

Na linha de chassis Mercedes-Benz, o portfólio inclui ainda os articulados MA e os super articulados MDA, ambos com Piso Alto, para atender todas as demandas dos sistemas de transporte coletivo urbano e dos operadores.

Tecnologia BlueTec 6 reduz as emissões de poluentes

Tanto o O 500 UA quanto o UDA são equipados com o motor OM 460 LA de 381 cv de potência a 1.600 rpm e 1.900 Nm de torque a 1.100 rpm. Os motores com tecnologia BlueTec 6 asseguram acentuada diminuição das emissões de poluentes. São 80% de redução nas emissões de Óxido de Nitrogênio (NOx) e 50% de redução nas emissões de Material Particulado (MP) em relação aos motores Proconve P7 (Euro 5).

“O BlueTec 6 traz contribuição muito importante para a qualidade do ar e a preservação do meio ambiente, benefícios especialmente notados no transporte urbano de passageiros e nas cidades, que podem desfrutar de um ar mais limpo”, ressalta Walter Barbosa, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. “Isso reafirma o compromisso da nossa marca com a mobilidade sustentável e o ecossistema do transporte responsável, em sintonia com os pilares ESG da Empresa”.

“Pensando nas pessoas e na sociedade, nossas equipes sempre olham com muita atenção para a mobilidade, o meio ambiente e a qualidade de vida. Dessa forma, sempre trazemos novas soluções eficientes e confiáveis para o transporte de passageiros”, afirma Walter Barbosa “Estes são os casos dos nossos chassis de ônibus articulados, soluções ideais para transporte de massa e mobilidade urbana, condições típicas de grandes cidades no País”.

Chassis UA e UDA asseguram robustez e eficiência operacional

A Mercedes-Benz oferece duas opções de caixas automáticas para os chassis de ônibus articulados e super articulados de Piso Baixo: ZF Ecolife de 6 marchas, com retarder incorporado (série para UA e opcional para UDA) e Voith Diwa 6 de 4 marchas, também com retarder incorporado (série para UDA e opcional para UA).

Estes chassis de ônibus Mercedes-Benz são reconhecidos pelo alto padrão de qualidade, conforto e segurança para o motorista e os passageiros. Destaque para itens como suspensão pneumática integral, suspensão controlada eletronicamente (ECAS), ajoelhamento bilateral e elevação, freios a disco em todas as rodas, sistema de frenagem eletrônico (EBS), freio-motor adicional Top Brake, ABS e ASR. Também conta com sistema de desligamento automático do motor (EIS), tacógrafo digital e volante multifuncional com teclas.

Mais destaques e novidades da linha BlueTec 6

Diversas novidades da linha BlueTec 6 trazem ainda mais vantagens para os clientes em termos de economia, eficiência, redução de emissões e praticidade no dia a dia da operação e no encarroçamento. Alguns itens são de série e outros opcionais, conforme o modelo e a escolha do cliente:

Assistente de rampa – maior comodidade e segurança para o motorista;

Novo painel de instrumentos com tela central colorida: facilita a visualização de forma prática e mais interativa;

Mais informações para extração de dados para telemetria com a conexão FMS 4.0;

ECOdrive: função que auxilia o motorista a dirigir de forma econômica por meio de feedbacks em tempo real no painel, com navegação por seis telas diferentes;

Volante multifuncional de teclas: facilita a navegação para o motorista, sem que ele tire as mãos do volante. Isso aumenta a segurança na direção, com o motorista podendo dedicar mais atenção ao tráfego das ruas ou das estradas;

Regulagem da coluna de direção: torna a condução do veículo ainda mais confortável e prática;

Sistema de desligamento automático do motor, programável: se o veículo está ocioso por 5 minutos, essa tecnologia desliga o motor, reduzindo o consumo e a emissão de poluentes;

Polia adicional para ar-condicionado;

FleetBus – serviço de telemetria e conectividade para gestão de frota de ônibus, solução completa para o cliente (opcional);

Driver Score: mostra uma visão resumida com a pontuação do motorista, permitindo que ele melhore o dia a dia da sua performance na direção do veículo (opcional).

Mais soluções para o segmento de ônibus urbanos

É da Mercedes-Benz a mais completa linha de ônibus urbanos do mercado brasileiro, com portfólio baseado nas famílias LO, OF e O 500. Com micros, ônibus convencionais e padron, articulados e super articulados, oferece soluções para todas as demandas do transporte coletivo urbano, sejam em linhas troncais de sistemas como BRT (Bus Rapid Transit), corredores e faixas exclusivas, como em vias alimentadoras e distribuidoras que interligam os bairros às regiões centrais.

Todo o portfólio de chassis de ônibus da marca será destaque no estande da Mercedes-Benz na LatBus 2024. Trata-se do principal evento do setor de ônibus do Brasil e América Latina, que será realizado, entre os dias 6 e 8 de agosto, em São Paulo, capital. (Fotos: Mercedes-Benz/Divulgação).