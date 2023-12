Ano novo com inteligência artificial e novidades em carros autônomos

Após um 2022 marcado por um aumento significativo na produção de veículos e uma retração nas vendas, o setor automotivo projeta o restante do ano de 2023 com otimismo. Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículo (Fenabrave) apontam que o segmento segue em alta com um crescimento de 12,35% sobre os primeiros 11 meses de 2022. O setor espera encerrar o ano com resultados positivos.

De acordo com o vice-presidente da Fenabrave e diretor-executivo da Ford Slaviero, Luís Antônio Sebben, o setor automotivo sempre esteve na vanguarda da inovação e da mudança, adaptando-se constantemente para atender à evolução das necessidades dos consumidores e aos avanços tecnológicos. “Ao olharmos para o ano de 2024, espera-se que diversas tendências e desenvolvimentos moldem o cenário do setor. Desde o surgimento dos veículos elétricos até as mudanças nas preferências dos consumidores e as considerações ambientais, o setor está pronto para um crescimento transformador”.

Carros elétricos ou autônomos, novas tecnologias como inteligência artificial, questões ambientais e preferências dos consumidores são alguns dos temas em destaque no setor automotivo em 2024. Confira:

Aumento de veículos elétricos

A quantidade de carros elétricos no Brasil aumentou quatro vezes mais do que no ano passado, segundo uma pesquisa da NeoCharge, empresa especializada em infraestrutura para veículos elétricos sustentáveis, que utilizou dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). A Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE) afirma que o interesse pelo processo de eletrificação está crescendo, com quase o dobro de vendas de veículos desse tipo em 2022, totalizando 126 mil unidades movidas a energia elétrica vendidas no último ano. “Com o rápido crescimento, estima-se que em 2024 os carros elétricos continuem com uma trajetória ascendente, impulsionada pela redução dos custos das baterias, pela melhoria da infraestrutura de recarga e pelas políticas governamentais de apoio. Os principais fabricantes de automóveis estão investindo muito em tecnologia para os elétricos, com o objetivo de oferecer uma gama mais ampla de modelos para atender às diversas necessidades dos consumidores”, explica Sebben.

A previsão é que em 10 anos os automóveis elétricos se tornem mais acessíveis, representando um em cada quatro carros vendidos. Além disso, já existem os carros híbridos, que possuem um motor elétrico e um de combustão interna, utilizando gasolina comum. Nestes modelos, o motor elétrico reduz o trabalho do motor de combustão normal, economizando gasolina e também a emissão de partículas e poluentes.

Carros autônomos

Uma das inovações que as montadoras já começaram a colocar em prática é o lançamento de carros com “direção automática”, ou seja, capazes de dirigir por conta própria. Embora ainda não existam no mercado carros totalmente autônomos, diversas montadoras estão testando essa tecnologia. “Ainda que esses modelos não estejam à venda em 2024, podemos esperar mais avanços na tecnologia de direção autônoma. As empresas estão investindo em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar os recursos de segurança, melhorar a comunicação veículo a veículo e superar os obstáculos regulatórios”, conta o diretor da Ford Slaviero. Ele ainda comenta que os possíveis benefícios dos veículos autônomos, como maior segurança nas estradas e maior eficiência, estão impulsionando o foco do setor nessa direção. Os carros autônomos funcionarão controlados por um computador que recebe dados de sensores, podendo detectar objetos a uma grande distância. A vantagem é que são considerados mais seguros do que os dirigidos por pessoas.

Tecnologia e conectividade

Atualmente, possuir um carro vai muito além de ter um meio de transporte confortável. Na era da “internet das Coisas”, os carros estão cada vez mais conectados. Por essa razão, a tecnologia é uma das maiores tendências do mercado automotivo. Para o vice-presidente da Fenabrave, a conectividade desempenha um papel crucial no aprimoramento do desempenho, da segurança e da conveniência dos veículos. “A inteligência artificial (IA) e o aprendizado de máquina (ML) estão revolucionando vários setores. Em 2024, podemos esperar uma maior integração dessas tecnologias nos veículos, permitindo sistemas avançados de assistência ao motorista, manutenção preditiva e experiências de usuário personalizadas. Os assistentes de voz e os sistemas de infoentretenimento alimentados por IA proporcionarão uma experiência de direção perfeita e intuitiva”.

Meio ambiente e os veículos ecológicos

À medida que as preocupações com o meio ambiente continuam a crescer, os fabricantes de automóveis estão se concentrando cada vez mais em práticas de fabricação sustentáveis. Luís Antônio Sebben afirma que, em 2024, veremos mais iniciativas para reduzir a pegada de carbono da produção automotiva. Isso inclui a adoção de fontes de energia renováveis, sistemas eficientes de gerenciamento de resíduos e o uso de materiais reciclados. Ao implementar práticas de fabricação sustentáveis, o setor visa minimizar seu impacto ambiental e criar um futuro mais sustentável.

Nesse sentido, o mercado está caminhando em direção a um futuro mais verde, impulsionando a demanda por veículos ecológicos. “No próximo ano, teremos uma variedade maior de veículos ecológicos no mercado, incluindo carros híbridos e movidos a hidrogênio. Esses veículos oferecem emissões reduzidas e maior eficiência de combustível, atraindo consumidores preocupados com o meio ambiente”, finaliza.

Preferência dos consumidores: personalização e customização

Atualmente, os consumidores buscam experiências únicas e personalizadas, e esse desejo se estende ao setor automotivo. Em 2024, os fabricantes de automóveis continuarão a se concentrar nas tendências de personalização e customização. De opções de design da parte interna a recursos avançados de conectividade, os fabricantes oferecem uma gama de opções para atender às preferências individuais. Além disso, a integração de tecnologias inteligentes permite configurações personalizadas e conectividade com outros dispositivos, aprimorando a experiência geral de dirigir.