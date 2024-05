Amaggi recebe caminhões movidos a B100 na Scania

Em mais um passo inovador e sustentável na sua trajetória, a Amaggi deu início ao uso de biodiesel puro (B100) em sua frota rodoviária. A entrega dos primeiros caminhões totalmente preparados para trafegar com o biocombustível foi realizada na última terça-feira (21/05), na fábrica da Scania, em São Bernardo do Campo (SP). Os veículos logo estarão em Mato Grosso, onde está a base da frota rodoviária da Amaggi. O suporte diário para as operações dos produtos está sob responsabilidade da Casa Scania Rota Oeste. Trata-se da principal compra de caminhões B100 da Scania na América Latina e uma das mais representativas globalmente para um único cliente. Portanto, a Amaggi passa a ter a maior frota rodoviária do agro abastecida exclusivamente com o combustível sustentável. Além de ter a frota B100 predominante da Scania no Brasil e na América Latina, e uma das maiores do mundo.

A adoção do uso do B100, que é produzido pela própria Amaggi a partir de óleo degomado de soja, integra a estratégia de negócios e de sustentabilidade da empresa com o objetivo de reduzir suas emissões de CO2, compromisso assumido pela companhia contra as mudanças climáticas.

O biodiesel é uma alternativa viável à matriz de combustíveis fósseis, que são mais poluentes. Seu uso traz ganhos diretos ao meio ambiente por diminuir a pegada de carbono: a troca do diesel para o biodiesel deve trazer uma redução de aproximadamente 99% nas emissões de CO2, de acordo com o GHG Protocol.

Ao todo, são 101 veículos Euro 6 movidos a B100, sendo 100 do modelo 500 R 6×4 Super e um do modelo 500 R 6×2 Super – este para o transporte do biocombustível para os pontos de abastecimento. Os caminhões têm motores que atendem a nova lei de redução de emissões de poluentes, em vigor desde janeiro de 2023.

A entrega da frota contou com a presença de executivos da Amaggi, da Scania e da Casa Scania Rota Oeste. “A descarbonização é um projeto da Amaggi dentro de sua estratégia de negócios e de sustentabilidade e esse projeto veio ao encontro da chegada da tecnologia necessária por parte da Scania. A entrega desses caminhões é um marco para a nossa empresa, com o início da operação da frota rodoviária movida a B100”, disse Claudinei Zenatti, diretor de Logística e Operações da Amaggi.

Essa foi a primeira venda no Brasil de caminhões originais de fábrica da Scania que rodam com biodiesel 100%, realizada em novembro de 2023, e evidencia um movimento no mercado em busca de um sistema de transporte mais sustentável.

“Chegou o grande momento do início das entregas dessa compra histórica para o setor de transportes brasileiro. Os primeiros caminhões 6×4 100% movidos a biodiesel originais de fábrica são da Amaggi, que se junta à Scania e à Rota Oeste para celebrar esta ocasião única. É uma das maiores frotas B100 da Scania no mundo. A Amaggi comprova o quanto está viabilizando o ecossistema de transporte mais sustentável. É um caso completo de ciclo sustentável pois a produção do biodiesel é da própria Amaggi”, salienta Simone Montagna, presidente e CEO da Scania Operações Comerciais Brasil. “A Scania também está oferecendo ao mercado o B100 na tração 6×2 e estamos otimistas com as vendas destes produtos. Seguimos ofertando mais uma opção sustentável ao diesel”.

Vale reforçar que o lote comprado pela Amaggi ainda é formado por 250 caminhões 560 R 6×4 Super, que também já começaram a ser entregues. “O 560 Super 6×4 oferece até 28% de economia de combustível sobre a geração anterior, e uma superior eficiência energética, ou seja, seu motor emite muito menos gases poluentes”, conclui Montagna.

Os caminhões vão operar no trecho entre o Norte de Mato Grosso até o terminal de Miritituba, no Pará, fazendo o transporte de grãos. A base da frota rodoviária da Amaggi fica em Matupá (MT), local em que os veículos também serão abastecidos com o B100 e onde, recentemente, a Casa Scania Rota Oeste abriu uma filial para atender a demanda local. (Foto: Scania/Divulgação).