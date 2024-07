32º Congresso & ExpoFenabrave confirma 2 novos palestrantes

O 32º Congresso & ExpoFenabrave já tem mais dois palestrantes confirmados: Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do Banco Central, que conduzirá palestra sobre “Tendências da Economia”, e Paulo Cardamone, CEO da Bright Consultoria, que apresentará “Tendências da Indústria Automobilística: Impactos nas Concessionárias”. O evento acontece nos dias 21 e 22 de agosto de 2024, nos Pavilhões 1 e 2 do São Paulo Expo. São esperados 6,5 mil visitantes diários.

“A proposta de conteúdo para o Congresso é discutir os principais temas que podem impactar o Setor da Distribuição de Veículos no Brasil e no mundo, nos próximos anos, com a visão de profissionais que são referências em suas áreas. Na palestra sobre economia, Gabriel Galípolo nos trará uma visão abrangente sobre as tendências do cenário macroeconômico nacional, enquanto Paulo Cardamone falará sobre o setor, com a experiência de quem tem mais de 40 anos na área automotiva”, afirma Andreta Jr., Presidente da Fenabrave.

Além de Galípolo e Cardamone, o evento já tem confirmado nomes como: Roberto Rodrigues (ex-Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com a palestra “O Poder do Agronegócio – Impacto no Setor de Veículos”), Waldemir Cambiucci (Diretor em Inovação e Tecnologias Emergentes na Microsoft, que discutirá “Novas Tecnologias: Inteligência Artificial – Oportunidades de Negócios para o Mercado da Distribuição de Veículos”) e Miguel Gularte (CEO da BRF, que falará sobre “Marcas Fortes e Sucesso em Diferentes Canais de Venda”).

Serviço:

32° Congresso & ExpoFenabrave:

Data: 21 e 22 de agosto;

Local: São Paulo Expo Convention Center – São Paulo (SP);

Informações: http://www.congresso-fenabrave.com.br/Home;

Contato: e-mail: congresso.expo@fenabrave.org.br / Tel.: (11) 5582-0091.

Inscrições (por pessoa) sem os subsídios oferecidos pelas Associações de Marca:

De 5 de maio a 30 de junho: R$ 1.100,00;

De 1 de julho a 15 de agosto: R$ 1.200,00;

De 16 de agosto e no local: R$ 1.600,00;

Pacotes de Viagem

A agência de viagens oficial do evento é a Sobratur. Deslocamentos, hospedagens e passagens aéreas podem ser adquiridos com a empresa, que negociou tarifas com hoteis próximos ao São Paulo Expo. Os participantes terão, também, o serviço de transfer gratuito entre os hoteis conveniados e local do evento (ida e volta).

Central de Atendimento

Tel: (11) 3018-4448 ou 95679-0171 – WhatsApp;

E-mail: congressofenabrave@sobratur.com.br.

(Fotos: Fenabrave/Divulgação).