O Xuxa Xou foi um dos programas de maior sucesso exibido pela TV brasileira e quem diria que em pleno 2019 Curitiba teria a chance de revisitar todo esse passado com a eterna rainha dos baixinhos firme e forte num palco? Pois é isso que vai acontecer no dia 23 de novembro, no palco da Live Curitiba. Xuxa sobe ao palco com um show cheio de encanto e emoção. A promessa é realmente de um resgate na memória daqueles que eram baixinhos lá no passado, mas também um momento mágico para as crianças de hoje em dia.

Depois de muito tempo e de percorrer algumas cidades do país, a nave finalmente vai pousar em Curitiba. Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados, mas a venda começa já nesta terça-feira (22) a partir das 9h. A venda vai ser feita pelo site Uhuu e no quiosque no Shopping Crystal.

O Xuxa Xou convida toda a família para uma viagem no tempo, atravessando gerações. Com cenografia lúdica, muita dança, efeitos especiais e personagens icônicos como Paquitas, Paquitos e TxuTxucão. O show celebra os 36 anos de Xuxa na TV e reúne uma seleção musical de tirar o fôlego para todos os gostos.

Depois de muito tempo sem vir a Curitiba, Xuxa retorna com todo o clima de nostalgia e infância que só a eterna Rainha dos Baixinhos pode proporcionar. “Estou muito feliz em juntar gerações que cresceram comigo ao longo desses 36 anos e fazer um show onde eu possa sentir essa energia de novo. É um misto de alegria, ansiedade e vontade de que tudo dê certo para que todo mundo fique feliz com o resultado”, conta Xuxa.

Ilariê, Lua de Cristal, Planeta Xuxa, Arco-íris e um megamix do Xuxa Só Para Baixinhos, são alguns dos hits que prometem sacudir o público. Os figurinos são assinados por Marcelo Cavalcanti, que acompanha a Loira desde os tempos do ‘Xou da Xuxa’. Símbolos da moda lançados pela artista e adereços atuais juntam-se a uma cenografia com estética moderna e elementos que ficaram marcados na lembrança de todos os brasileiros, como a famosa nave. “Os figurinos são novos, de diva pop atual, com direito a botas longas e ‘xuquinha’”, acrescenta Marcelo.

A coreógrafa Ana Cecília Calderón, que trabalha com Xuxa desde sua participação como Garota do Zodíaco no extinto Planeta Xuxa, comanda o balé com Paquitas e Paquitos, que vão do estilo antigo ao atual, misturando passos dos anos 80 com danças como Stiletto. “Os diferentes estilos como Hip Hop, Stiletto, Dança Espanhola, Frevo e Dança de Salão, são representados por bailarinos de diversas tribos”, diz Ana.