A apresentadora e atriz do SBT, Maisa Silva, surpreendeu a todos após ser convidada para tomar café da manhã com Ana Maria Braga, no programa Mais Você, na manhã desta segunda-feira (21). “Olha onde eu estou! Isso mesmo, com essa deusa: Ana Maria Braga”, disse a jovem nas redes sociais.

Maísa chegou ao programa e as redes sociais já bombaram tentando entender o que estava acontecendo. Pouco depois, muitos internautas começaram a tratar o momento como um encontro de divas.

No Twitter, o perfil do programa Mais Você bombou de mensagens com a presença de Maisa. “Estou achando que a Maisa vai mudar para a rede Globo”, disse um internauta. “Não sou fã de nenhum artista, mas admiro a inteligência da Maisa nas entrevistas. Espero que a Ana Maria saiba aproveitar a presença dela no programa”, disse outro seguidor.

Sobre ela ir para a rede Globo? Ainda não há nada oficial, apenas esperando as cenas dos próximos capítulos!

Acooooorda, @maisa! O #MaisVocê de hoje já começou bem com a presença desse anjo! 😍😱 pic.twitter.com/FMmwGkzRWn — Mais Você (@MaisVoce) October 21, 2019