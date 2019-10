Com um patrimônio de US$ 160 milhões – equivalentes R$689 milhões – Xuxa está entre as pessoas mais ricas do mundo. Segundo o Blog do Leo Dias, do Portal UOL, a apresentadora figura na 11ª posição da lista que elenca as 20 atrizes mais ricas do mundo, de acordo com o ranking de milionários da revista Wealthy Gorilla, divulgado ontem. Além de Xuxa, também estão nesta listagem Mary-kate e Ashley Olsen (1º), Miley Cyrus (12º), Angelina Jolie (13º) e Demi Moore (14º), entre outras atrizes cujo patrimônio gira entre US$ 300 e US$ 160 milhões de dólares.