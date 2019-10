Com entrada gratuita, o Sesc Paraná promove, nesta quarta-feira (16) o concerto Duo Siempre Nuevo com Helena Hozová, reunindo os renomados violonistas da República Tcheca, Matěj Freml e Patrick Vacík. O duo se apresenta a partir das 20h, com a soprano Helena Hozová, com repertório de obras de compositores espanhóis e tchecos. Os ingressos são gratuitos, limitados e podem ser retirados antecipadamente no SAC do Sesc da Esquina.

O duo de violões clássicos Siempre Nuevo foi formado em 2007 por Freml e Patrick Vacík. Ambos estudaram na Alemanha onde receberam as suas primeiras aulas de música de câmara com os professores Thomas Müller-Pering e Mathis Christoph. Em 2008, o duo venceu sua primeira competição internacional na Itália. Desde então, os jovens artistas têm sido regularmente convidados para diferentes concertos e festivais, tanto na República Tcheca como na Alemanha, Itália, Polônia e Eslováquia. Um marco importante na carreira deste conjunto foi o convite para a Feira Internacional de Música em Xangai 2010.

O Duo Siempre Nuevo também desenvolveu projetos como “Guitarra Cantante”, com a cantora mezzo-soprano Barbora Polášková e “4 + 2”, com o quarteto de cordas Époque Quartet. Já lançaram três CDs: First Steps (2010), Domenico Scarlatti: Sonatas (2012) e o último Guitarra Cantante (2017).

Neste concerto, que já passou por Belo Horizonte, o duo será acompanhado pela soprano Helena Hozová, nascida na República Tcheca. A cantora lírica estudou no Conservatório Pardubice, na Academia de Música e Artes Cênicas Janáček, em Brno, e na Universidade de Música Carl Maria von Weber, em Dresden (Alemanha).

Helena já interpretou os papéis de Tatyana (Eugene Onegin), Popelka (Comédia de Martin na Ponte), Luigia (Le convenienze ed inconvenienze tearali de Donizetti) ou First Witch (Dido e Enéias de Purcell) como integro da Ópera de Câmara da Academia Janáček. A cantora ainda colaborou com a Filarmônica da Morávia Olomouc, a Filarmônica da Câmara Pardubice, a Filarmônica Bohuslav Martinu, a Filarmônica da Câmara da Boêmia do Sul e o Ensemble Barocco Sempre Giovane.

Em 2010, juntamente com a violonista Irena Sedláčková, Helena fundou o Duo Nana, com foco na música contemporânea tcheca. Duo Nana é membro da Associação Tcheca da Música de câmara de violão. Atualmente, Helena Hozová se concentra principalmente na música antiga.

Peças Musicais previstas

1. Leoš Janáček – Folk ballads (Seleção)

2. Enrique Granados – Danza Española: “Oriental”

3. Antonín Dvořák – Gypsy songs (Seleção)

4. Milan Tesař – Suita Karussell

5. Manuel de Falla – Siete canciones populares Españolas (Seleção)

Serviço

Concerto Duo Siempe Nuevo com Helena Hozová

Quando: 16 de outubro de 2019 (quarta-feira) | 20h

Local: Teatro do Sesc da Esquina (Rua Visconde do Rio Branco, 969 – Mercês)

Duração do espetáculo: 50 min.

Classificação etária: Livre

Entrada Franca – ingressos são limitados e podem ser retirados no SAC do Sesc da Esquina