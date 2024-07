Uma conceituada padaria de Curitiba, que fica no bairro Água Verde, é alvo de reclamações por conta de uma lixeira que fica dentro do pátio da panificadora. Vídeos e fotos mostram que o local acumula um líquido escuro e com cheiro forte, descrito por moradores como chorume.

O chorume é um líquido escuro que surge com a decomposição de matéria orgânica, do lixo. Ele possui um cheiro forte e desagradável. A lixeira da padaria está localizada no estacionamento da padaria, bem próxima da calçada da movimentada Avenida Silva Jardim. Quem passa pela rua pode visualizar facilmente o problema, já que a lixeira fica em um espaço fechado com um portão fino de metal. Além disso, esse líquido escuro também escorre pela calçada da avenida.

Foto: Eduardo Matysiak / colaboração.

Vídeos feitos nos meses de abril e junho mostram a situação. Em um deles é possível visualizar um pote praticamente cheio com o líquido escuro. Assista:

De acordo com o relato de moradores que preferem não se identificar, o problema é antigo e já chegou a ser pior, quando uma lixeira mais velha ficava no local. “Eu acho que te que fazer uma limpeza porque o líquido que escorre ali não é simplesmente água. É a decomposição do material lá dentro, isso é chorume. Então eu acho que deveria ser feito alguma coisa”, relata um morador da região.

Um morador afirma que a panificadora reconhece o problema, mas não faz nada para resolver a situação. Descrevendo toda a questão como horrível, ele também comenta que quando vai passear com o pet procura desviar nesse pedaço da calçada.

O que diz a empresa

Procurada pela reportagem da Tribuna do Paraná, a Padaria Brioche informou que estava testando esse modelo de lixeira, mas que por conta da situação está aguardando outro fornecedor para solucionar o problema o mais rápido possível e encontrar um sistema mais eficiente. A empresa também afirmou que a lixeira é lavada com frequência e que, algumas vezes, a água da lavagem escorre na calçada.

