Em mais um capítulo emocionante da turnê Nossa História, Sandy e Junior se apresentaram na noite desta quarta-feira, 2, em Nova York, nos Estados Unidos. “Sabe o que eu e a Sandy descobrimos? Que nós somos os primeiros brasileiros a se apresentarem no Barclays Center. Uhu!”, vibrou Junior em um dos diversos stories que fez no Instagram momentos antes do show.

