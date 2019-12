Atores do humorístico Vai Que Cola, do Multishow, Samantha Schmütz e Marcus Majella usaram seus perfis no Instagram para negar boatos de que teriam “saído no tapa” durante uma gravação do programa.

Saiu uma matéria que eu e Marcus Majella saímos no tapa. A gente é civilizado. Mesmo se a gente discordar em algum momento, a gente não vai sair no tapa”, desabafou Samantha, inconformada com a repercussão, em seus stories.

“Sair no tapa é uma coisa séria. É agressão. Eu fui criada para não agredir e não ser agredida. Se eu fosse agredida por ele ou qualquer outra pessoa, eu ia tomar as providências. A gente está num momento crucial de lutar contra a violência, especialmente contra a mulher”, continuou.

Por fim, concluiu: “Não existe isso. Nunca existiu. É uma pena constatar que esse tipo de coisa se propaga numa velocidade grande.”

Marcus Majella fez um comentário em postagem no Instagram de Samantha Schmütz: “Ainda bem que somos parceiros, nos respeitamos, nos divertimos e nada disso vai nos abalar pois temos a cabeça no lugar. Vamos propagar o bem e o amor! É só o que importa”.

“As matérias que estão saindo dizendo que eu e Samantha Schmütz ‘saímos no tapa’ são totalmente falsas e irresponsáveis”, afirmou Majella em outra postagem.

“Eu e Samantha trabalhamos juntos há oito anos e sempre nos respeitamos! E se diferenças surgirem, serão discutidas de forma civilizada como em qualquer lugar”, disse.

A atriz também respondeu à postagem com um comentário: “Marquito, o que tenta nos derrubar só nos fortalecerá. O sucesso incomoda. Infelizmente, tem gente que ganha a vida espalhando mentiras. Deus tá vendo! Te respeito e te admiro muito!”

Confira abaixo as postagens feitas por Marcus Majella e Samantha Schmütz negando a suposta troca de tapas:

