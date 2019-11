Depois do nascimento de uma criança, é certo que pode aumentar ou diminuir a libido da mulher. Em alguns casos, casais até se separam porque as coisas nunca mais voltam a ser como eram. Mas… Parece que Sabrina Sato tem levado numa boa as situações naturais que acabaram acontecendo após o nascimento de Zoe, sua filha com Duda Nagle. Os dois parecem ter mudado um pouco a rotina sexual com a chegada da filha.

O nascimento de Zoe foi em novembro de 2018 e Sabrina Sato disse que viu a relação com Duda Nagle mudar completamente. “Quem faz sexo depois de ser mãe? Não dá vontade nem de bater uma punheta para o marido. É difícil, a vontade não vem”, disse a apresentadora à revista TPM.

Sabrina defendeu que tudo mudou depois que virou mãe. “Quando você vira mãe, tudo muda. Atualmente, eu amo o Duda como se fosse meu irmão (risos). É um amor gigantesco, eu olho para ele e sinto gratidão, mas não tesão. Mas eu tô tranquila com isso, sabia? O Duda e eu conversamos muito e estamos bem. Antes a gente era um casal, agora a gente é uma família, uma potência”.

Como sempre divertida, Sabrina ainda brincou com o tema da entrevista, que seria sexo. “Ai, eu adoro. Pena que não faço'”, disse ela, em meio a risadas. E aí? Muda tudo mesmo depois do nascimento de um filho ou a situação está estranha no relacionamento dos dois famosos?