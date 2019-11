Quem nunca teve vontade de postar uma foto mais ousada nas redes sociais, mas temeu o que os outros pensariam? No caso de Geisy Arruda, deu meio errada a ideia. Ela usou o Twitter para reclamar da perda de seguidores no Instagram depois que publicou uma foto em que aparece amarrada com cordas. A técnica fetichista japonesa se chama shibari.

“Perdi mais de 7 mil seguidores no Instagram com as fotos do Shibari. Incrível como o desconhecido assusta e causa tanta ignorância”, desabafou Geisy. A jovem, que ficou conhecida depois de um episódio que sofreu na faculdade, por conta de sua roupa curta, hoje em dia tem 1,5 milhão de seguidores na rede social de fotos.

A foto que Geisy postou deixou opiniões divididas, mas a maioria das pessoas não gostou. Um homem comentou no post e afirmou não ter gostado da imagem: “Shibari parece o tempo da escravidão, não tem nada de sexy”, disse o seguidor.

Como resposta, a jovem, que hoje em dia trabalha como apresentadora, retrucou. “Admiração por pés, gostar de apanhar, de ver sua mulher transando com outro na sua frente. Não é porque você não é adepto que isso ‘não tem nada de sexy’. Tem quem goste, e muito”. Veja as fotos polêmicas:

O que é o Shibari?

O termo ‘shibari’ é japonês e significa amarrar ou ligar. A palavra ganhou significado duplo depois que começou a ser uma referência à prática de usar cordas para prender o parceiro para sentir prazer. A técnica é um fetiche, sim, pois restringe os movimentos e faz com que a pessoa fique mais sensível em algumas regiões, mas também é considerada como uma forma de arte.

Em seu canal no YouTube, Geisy revelou como foi a experiência com o shibari e disse que experimentou duas vezes, mas só gostou de fato na segunda, pois na primeira foi amarrada com roupa e na segunda vez só com lingerie. “Ainda não fiz a suspensão (em que a pessoa fica suspensa no ar) porque é algo mais complexo. É o auge do shibari”.

Lançamento de livro?

Geisy anunciou que, nos próximos dias, deve lançar um livro. O material vai trazer contos eróticos e vai ser chamado “O prazer da vingança”. Ainda sem data para o lançamento, a apresentadora avisou que vai ser um livro polêmico. “Serão mais de 100 páginas de histórias com fotos exclusivas feitas por mim em um motel para ilustrar cada conto. Teremos spoiler: Contos de masturbação, sexo virtual , sexo lésbico, suruba, inversão, shibari, Cuckold “Corno Manso” e muitoooo mais”, disse. Geisy abriu um cadastro virtual para quem se interessar.