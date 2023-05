Rita Lee morre aos 75 anos após luta contra o câncer

A cantora Rita Lee morreu aos 75 anos, no fim da noite desta segunda-feira, 8, em casa. O velório, aberto ao público, será nesta quarta-feira, 10, das 10h às 17h, no Planetário, no Parque do Ibirapuera. O corpo da cantora será cremado em uma cerimônia restrita à família.

Rita Lee e sua família haviam comemorado a cura do câncer em 2022, quando exames de rotina mostraram a remissão da doença. Depois de chamar o tumor no pulmão de “Jair”, brincadeira criada pelo marido, o músico Roberto de Carvalho, Rita causou comoção.

Homenagem no Altas Horas

Poucos dias atrás, no dia 15 de abril, o programa Altas Horas, da Rede Globo, exibiu uma grande homenagem à cantora. E ela acompanhou, tanto que nas imagens reveladas nas redes sociais a cantora aparecia sorridente enquanto acompanhava os shows.

