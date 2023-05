Depois de revelar o nome do primeiro filho, Rihanna e A$AP Rocky celebraram o aniversário de um ano de RZA Athelston Mayers neste sábado, 13. O rapper compartilhou um registro intimista com a família para celebrar.

+Relembre! Impecável! Grávida, Rihanna flutua sobre o Super Bowl em show incrível

Na legenda da publicação, ele escreveu: “Feliz primeiro aniversário para o meu primogênito”. Na publicação, diversas fotos e vídeos mostravam a família unida.

Ainda que Rihanna não tenha compartilhado com os seguidores o aniversário do filho, um vídeo do momento do “parabéns” segue circulando nas redes sociais neste domingo, 14.

No vídeo, o pequeno aparece sorridente enquanto bate palmas em cima de um bolo com formato de várias notas de dólares. Veja:

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!