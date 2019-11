Judy – Muito Além do Arco-Íris, filme dirigido por Rupert Goold, que chega aos cinemas em 16 de janeiro, ganha trailer com Renée Zellweger interpretando Judy Garland.

No vídeo, que é embalado pelo clássico Over the Rainbow, Renée surge como a mítica atriz e cantora, durante o último ano de sua vida, com flashes nos quais rememora momentos de sua adolescência, que foi muito rígida. Com problemas financeiros e sofrendo com suas relações amorosas, mesmo assim embarca em turnê por Londres, durante o inverno de 1968.

Adaptado da peça End of the Rainbow, de Peter Quilter, o longa traz ainda no elenco Bella Ramsey, como sua filha, Lorna Luft, Gemma-Leah Devereux, como a filha Liza Minnelli, e Rufus Sewell como pai de Lorna. Michael Gambon é Bernard Delfont, o empresário por trás da turnê; e Finn Wittrock dá vida a Mickey Deans, o quinto e último marido de Garland.