Reinaldo Gottino foi recebido com aplausos ao chegar à redação da CNN Brasil esta semana. O jornalista, que deixou a Record TV em meados de setembro, se emocionou com a recepção dos colegas e chorou. “Obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês, que honra”, disse ele após entrar em uma sala.

“Para mim, é um sonho, uma honra. Esses momentos são mais complicados para mim do que segurar uma cobertura ao vivo. E com vocês vai ser mais fácil ainda porque o time é maravilhoso”, declarou Gottino, ainda emocionado.

Ele afirmou que está muito feliz com a nova fase da carreira. “A gente vai escrever uma história no jornalismo brasileiro.” O jornalista agradeceu às pessoas que “apostaram e acreditaram” em seu trabalho. “Estou no time, gente. Vamos embora!”, disse.

Reinaldo Gottino pediu demissão da Record TV para reforçar o time da CNN Brasil, que ainda não divulgou data de início de transmissão – mas sabe-se que será em canal pago. O jornalista deixou, assim, de ser apresentador do Balanço Geral e foi substituído por Geraldo Luís, que já havia comandado o programa em duas ocasiões: de 2007 a 2009 e, posteriormente, entre 2010 e 2014. Já o programa Domingo Show, no qual Geraldo Luís estava à frente, será apresentado por Sabrina Sato.