Há uma semana, Anitta vem compartilhando fotos de sua viagem pela Europa ainda em comemoração aos 30 anos. Depois de três festas no Brasil, a cantora partiu para Holanda e Islândia com alguns amigos e um deles chamou a atenção dos fãs da intérprete do mega sucesso “Envolver”: Pipo Marques.

O rapaz é filho caçula do ex-vocalista do Chiclete com Banana, Bell Marques, vem sendo apontado como novo affair de Anitta. Os dois, que até então só publicavam imagens das mesmas paisagens dos países europeus, posaram juntos pela primeira vez nesta quinta-feira (6), colocando mais lenha na fogueira sobre um possível romance.

Mas quem é Pipo?

Pipo se chama Filipe Marques. Ele tem 29 anos (completos em janeiro) e faz dupla com o irmão mais velho Rafa desde 2011. Na época, o duo tinha como nome Oito7Nove4, em referência ao ano de nascimento dos irmãos, 1987 e 1994. Depois, em 2016, mudaram para Rafa & Pipo Marques. Os dois já lançaram três álbuns de estúdio e três ao vivo. Em 2018, eles participaram do programa Só Toca Top, da Globo, como os artistas de axé mais ouvidos do Brasil.

O último namoro assumido de Anitta foi com o produtor musical canadense Murda Beatz, mas os dois terminaram em setembro do ano passado. Depois dele, ela viveu teve rápidos romances com André Lamoglia, Felipe Ret e Lucca Picon. Pipo também segue solteiro. A última relação pública dele foi com a dermatologista Laíse Leal, ex-mulher do ator Daniel Rocha. O baiano já ficou com Bárbara Evans, Nicole Bahls, a ex-BBB Isabela Secchi, entre outras beldades.