O príncipe Harry e Meghan Markle comemoraram dois anos de noivado na última quarta, 27, com uma publicação na conta conjunto do casal no Instagram.

O duque e a duquesa de Sussex se casaram no dia 19 de maio de 2018, em uma cerimônia realizada na Capela Saint George, em Windsor. Quase um ano depois, no dia 17 de maio de 2019, nasceu Archie, primeiro filho do casal. O nascimento foi histórico, pois o menino é o primeiro bebê inter-racial da história moderna da família real britânica.

Desde o noivado, Meghan tem tido uma relação tumultuada com a imprensa do Reino Unido. No dia 29 de setembro deste ano, ela anunciou que iria processar um jornal do país após a divulgação de uma carta pessoal.

O escritório de advocacia que defende a princesa caracterizou a publicação como uma “campanha desse grupo de mídia para publicar histórias falsas e deliberadamente depreciativas sobre ela, bem como sobre seu marido”.

O príncipe Harry criticou a atitude da imprensa e traçou paralelos com a forma como os veículos trataram sua mãe, a princesa Diana, que morreu após um acidente de trânsito enquanto fugia de um paparazzi. Cerca de 70 membros do Parlamento do país chegaram a assinar uma carta se solidarizando com a duquesa.

“Nunca achei que isso seria fácil, mas achei que seria justo, e essa é a parte com a qual é realmente difícil me conformar”, comentou Meghan sobre o tratamento que tem recebido da imprensa.