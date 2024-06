Pico Paraná é cenário para docu-reality com ex-Largados e Pelados

O Pico Paraná, um dos maiores da América Latina, localizado na região de Curitiba, será palco para um episódio do programa “Sobrevivência Extrema“, novo docu-reality exibido pelo canal Discovery e disponível na plataforma de streaming Max. A fisioterapeuta Taís Teixeira (ex-Largados e Pelados) e o sobrevivencialista Luciano Tigre (ex-Desafio em Dose Dupla Brasil) apresentam os desafios vivenciados por pessoas reais que lutaram por suas vidas depois de incidentes inesperados em lugares inóspitos do Brasil.

+ Leia mais: Paróquia de Curitiba oferece feijoada completa por R$ 60 no próximo sábado

No sétimo episódio da série, que irá ao ar na terça-feira (11 de junho), a dupla

tem 72 horas para reproduzir as dificuldades de um montanhista que se perdeu após cair em um vale nos arredores do Pico Paraná, em 2021. Os especialistas em

sobrevivência contam apenas os recursos que estavam acessíveis para os personagens reais à época.

O Pico Paraná, na Região Metropolitana de Curitiba, tem 1,8 mil metros de altura e é a montanha mais alta da região Sul do Brasil. Neste local, o montanhista enfrentou mata densa e baixas temperaturas enquanto aguardava o resgate.

+ Leia mais: Sertanejo, rock e axé; shows nacionais são atrações no aniversário de Matinhos

Em “Sobrevivência Extrema”, o público também vai conferir depoimentos de

sobreviventes, socorristas e testemunhas dos fatos, com imagens e vídeos das

situações reais. Há casos em diversas regiões do Brasil, como Roraima, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Pará.

Novo horário! Supermercado de Curitiba vai abrir 24 horas por dia Congelante Neve em Curitiba? Meteorologista analisa e não descarta Menos verde Curitiba terá 237 árvores cortadas em grande avenida