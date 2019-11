Os fãs da música eletrônica têm encontro marcado em Curitiba no final de semana. Com realização da Like Entretenimento, neste sábado, dia 17 de dezembro, aPedreira Paulo Leminski (R: João Gava,s/n) será palco para a festa “Só Track Boa”, a partir das 12horas. O som será comandado pela pelo dj e produtor alemão Tapesh,pelo brasileiro Vintage Culture, jovem artista em ascensão meteórica no cenário eletrônico, pelo duo Fatnotronic, Chemical Surf e Bry Ortega.

Seja Ibiza, Londres ou Dubai: há poucos DJs com um toque mais internacional queTapesh, dono de um estilo realmente único. O jovem dj e produtor alemão mergulhou na crescente cena Funk & House e logo mostrou um talento que foi prontamente reconhecido por estrelas como Loco Dice, Richie Hawtin e Marco Carola. Suas raízes multiculturais, tal como sua experiência e feeling para mixar o popular com o incomum, dão aos seus sets aquele toque mágico e extravagante. Este “Tapesh–feeling” também é notável em suas produções, que são lançadas por top labels como Get Physical Music, Souvenir, Noir Music, Snatch!, Rebirth e Defected, e são regularmente reproduzidas no mundialmente famoso programa de Pete Tong na rádio BBC. Nosábado ele vai se apresentar ao lado da inovadora dupla brasileira Fatnotronic,destaque em sets de gente como Dixon, Solomun e Fatboy Slim.

Com 21 anos de idade, o carioca Lukas Ruiz – produtor brasileiro por trás do projetoVintage Culture – tem se dedicado a criação de uma característica de nu-disco, que mistura os sons de synthpop retro com as sonoridades inconfundíveis do deep-house. Influenciado por nomes como Depeche Mode e Kraftwerk, encontrou inspiração na música dos anos 80 e 90. Com várias gigs mensais por todo o Brasil, já passou também por países como Egito, França, Rússia, África do Sul, Inglaterra, Sri Lanka, Canadá, Ibiza, Turquia, Taiti e Austrália. Devem fazer parte do set, as tracks “What U Want”, “Another Brick in the Wall (Vintage Culture Remix)” e “Secret Love”.

Os ingressos estão à venda e variam de R$160,00 (meia-entrada) a R$450,00 (inteira), de acordo com o setor. STANDARD PISTA FEMININO – R$90,00 (meia-entrada) e R$170,00 (inteira) / STANDARD PISTA MASCULINO –R$120,00 (meia-entrada) e R$230,00 (inteira) /VIP PASS FEMININO –R$160,00 (meia-entrada) e R$310,00 (inteira)/ VIP PASS MASCULINO –R$180,00 (meia-entrada) e R$350,00 (inteira)/ CAMAROTE PALCO FEMININO – R$210,00 (meia-entrada) e R$410,00 (inteira)/ CAMAROTE PALCO MASCULINO – R$230,00 (meia-entrada) e R$450,00 (inteira). A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. *** Já está incluso o valor de R$10,00 de acréscimo por bilhete referente à taxa de administração Disk Ingressos. **Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio . Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk-Ingressos (Loja Palladium – de segunda a sexta, das 11hs às 23hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs, – e quiosques instalados nos shoppings Mueller e Estação – de segunda a sábado, das 10hs às 22hs, e aos domingos, das 14hs às 20hs), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs), pelo portal www.diskingressos.com.br), lojas Garage Vintage(Shoppings: Pollo Shopping Alto da XV e Total) e no local. É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do evento. Censura: 18 anos.