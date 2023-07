Sonhar que está caindo indica que está angustiado. Confira na Tribuna mais detalhes para entender sobre o que sonhou.

Este sonho foi muito analisado pelos mais antigos estudiosos do assunto, e as interpretações levam sempre ao oposto do sonho. Quem cair poderá sofrer desonras, enfrentará perigos. Porém para os psicanalistas, este sonho indica angústias e demonstra que a pessoa está querendo se livrar de problemas do dia-a-dia.