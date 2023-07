O que significa sonhar com onça?

Energia, mudanças e coragem. Sonhar com onça traz todos esses significados. A Tribuna te ajuda a entender mais.

Por se tratar de um animal com muita força e vitalidade, sonhar com uma onça pode trazer sinais muito positivos, como muita energia para conquistar, crescer e mudar o que precisa ser mudado. É isso ai! Mas será que isso se aplica em todos os casos?

Veja também: O que significa sonhar com quarto?

Primeiramente, é necessário avaliar todo o contexto do sonho. Você somente viu uma onça? Ou a ela te perseguia? Ela estava mansa? Ou te atacava?

E depois quais os sentimentos que andam te rondando?

Anda muito na defensiva?

Está mais antissocial?

Tem pensamentos de grandeza, traçando planos para conquistar o que deseja?

Tem buscado o autoconhecimento?

Se em seu sonho a onça está mansa, indica grana para o seu bolso. Finalmente terá a recompensa por todos os seus esforços. Muito sucesso! Agora, se sonhou com ela te atacando, tenha mais cuidado com as suas emoções, elas tendem a ficar mais negativas e pode se autodepreciar. Lembre-se que nada é pra sempre, os momentos ruins também acabam. Se você apenas observar uma onça, tente encarar problemas com mais calma e paciência.