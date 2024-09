10 bairros de Curitiba e região ficam sem água nesta segunda-feira; veja lista

Bairros de Curitiba e Colombo, na região metropolitana, podem ficar sem água nesta segunda-feira (23). O motivo é o rompimento de um trecho da rede de distribuição de água da Sanepar, na região do Centro de Reservação Vila Guarani.

De acordo com a empresa, técnicos trabalham no conserto e serviço de manutenção deve ser concluído até o fim desta manhã. A normalização do abastecimento deve ocorrer durante a tarde desta segunda-feira, de maneira gradativa.

Até a normalização do sistema, a orientação para a população é priorizar o uso da água tratada para alimentação e higiene pessoal.

Bairros afetados

Nesta segunda-feira, o abastecimento de água está comprometido nos seguintes bairros:

Curitiba

Atuba

Santa Cândida

Colombo

Atuba

Campo Pequeno

Guaraituba

Guarani

Maracanã

Monza

Rio Pequeno

São Gabriel

Atendimento

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

