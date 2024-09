Curitiba tem alerta de onda de calor e previsão de temperaturas de quase 30ºC

Um novo alerta de onda de calor emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) coloca em risco todas as cidades do estado do Paraná.

No comunicado, de cor amarela, indica perigo potencial, sendo válido até terça-feira (24). Durante esses dias a temperatura pode ficar 5ºC acima da média.

Nesta segunda-feira (23), o tempo apresenta poucas alterações no Paraná, ou seja, fica estável, sem chuvas. À tarde faz calor, com destaque para o oeste, noroeste e norte, com temperaturas acima dos 35°C. Vento com rajadas moderadas entre oeste e noroeste.

Temperaturas em Curitiba

De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Curitiba deve ter a máxima nesta segunda-feira de 29ºC, sendo que na terça-feira (24) o cenário se repete, com máxima de 29ºC e mínima de 16ºC.

