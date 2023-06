O que significa sonhar com cemitério?

Sonhar com cemitério indica fim próximo? Confira na Tribuna mais detalhes para entender sobre o que sonhou.

Sonhar com cemitério pode indicar fim próximo de algo ou que certas coisas perdem o propósito, isso porque simbolicamente o cemitério é onde vai tudo o que tem um fim. Avalie o que na sua vida está perdendo as forças, sem energia. E será algo precisa morrer para que outra parte se nutra em sua vida?

Sonhar com cemitério e túmulo é um sinal positivo, pede que se livre de negatividades para criar espaço para as coisas boas em sua vida. Se você acompanha um funeral pode indicar um processo interno de luto que já não está mais presente em sua personalidade. Caso esteja em um cemitério a noite pode significar que está escondendo alguns sentimentos em sua vida. Provavelmente, sentimentos de arrependimento ou decepção. É hora de enfrentar seus verdadeiros sentimentos! Sonhou com caixão? A gente já revelou o seu significado.

