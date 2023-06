O que significam ter sonhos repetido?

Está tendo sonhos repetidos? Sonhos recorrentes são um alerta! Alguma situação precisa de atenção, se não damos importância seu inconsciente continuará enviando sinais.

Primeiro é importante reparar nos elementos do sonho, pois as vezes ele pode mudar o cenário ou circunstâncias diferentes, mas o enredo sempre será o mesmo. Preste atenção nas sensações durantes o sonho e sua forma de agir, além de claro analisar seu contexto de vida atual e o que está deixando passar despercebido. Seu inconsciente já deve estar cansado de tanto gritar e não ser escutado.

O único capaz de interpretar seus sonhos é você mesmo! Aprenda a ouvir a voz da sua mente pois se ela não é compreendida com o tempo acabam se tornando mais intensos até se transformarem em pesadelos. Se parar para ouvir esses sonhos e pesadelos te deixaram em paz.

