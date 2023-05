O que significa sonhar com bruxa?

Se já sonhou com bruxa saiba que existem mais de um significado. A Tribuna te ajuda a entender mais esse sonho.

Podendo indicar desde aspectos criativos a destrutivos de sua personalidade, esse sonho nos revela várias nuances, tudo depende dos sentimentos e contexto de vida atual do sonhador.

Se você sonhar com uma bruxa má pode ser sinal que o sonhador vem enfrentando problemas em preservar o autocuidado, com atitudes de auto sabotagem e más escolhas, o que atrapalham no seu caminho de progresso. Tenha cuidado, principalmente se estiver passando por um momento de sofrimento.

Quando o sonhador vê uma bruxa cozinhando em um caldeirão, indica a conexão com o poder criativo, das ideias cultivadas e enriquecidas que aguardam uma transformação. Algo novo pode surgir.

