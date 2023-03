Já sonhou que dirigia um carro? Ou que outra pessoa dirigia? A Tribuna te ajuda a entender se é um bom sinal ou não.

Sonhar com carro pode ter relação direta com a forma que conduzimos nossa vida, se é que estamos conduzindo, e não deixando com que outras pessoas façam isso.

Quando no sonho você é o condutor, pode ser sinal de que você está no controle da sua própria vida, e de todas as suas decisões. Já quando o condutor é outra pessoa, é preciso fazer uma avaliação, você está deixando o controle da sua vida na mão de outras pessoas? Precisando de validação em cada decisão que toma?