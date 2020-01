O canal Viva anunciou que vai reprisar, a partir de 19 de fevereiro, a novela “Brega & Chique” (1987), de Cassiano Gabus Mendes. A emissora anunciou que iria exibir outra novela do mesmo autor, “Ti Ti Ti” (1985), mas confirmou a exibição da trama que tem Glória Menezes e Marília Pêra como protagonistas.

“Brega & Chique” tem como personagens principais Rosemere, papel de Glória, e Rafaela, interpretada por Marília. As duas não sabem que são casadas com o mesmo homem, Herbert Alvaray (Jorge Dória). Para escapar da falência, ele simula a própria morte e abandona Rafaela, com quem tem uma família legítima. Antes de fugir, ele deixa uma quantia em dólares para que Rosemere e seus filhos possam se manter. Com a falência, Rafaela vai morar na mesma vila que Rosemere.

A abertura da trama, que mostra o modelo Vinícius Manne com as nádegas à mostra, foi proibida pela Censura, mas posteriormente liberada. “Brega & Chique” também marcou a volta de Marília Pêra às novelas depois de 13 anos. Marco Nanini, Patrícia Pillar e Nívea Maria também estão no elenco. “Pelado”, do Ultraje a Rigor, marcou a trilha sonora, que também conta com “Cowboy Fora da Lei”, último grande sucesso de Raul Seixas, “Pega Rapaz”, com Rita Lee e Roberto de Carvalho e “Caleidoscópio”, na voz de Dulce Quental.