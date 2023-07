O cantor Tony Bennett morreu nesta sexta-feira, 21, aos 96 anos, nos EUA. O intérprete atemporal cuja devoção às canções clássicas americanas e habilidade para criar novos paradigmas em músicas como teve uma carreira de décadas que lhe trouxe admiradores desde Frank Sinatra até Lady Gaga. Ele faria aniversário em apenas duas semanas.

VIU ESSA? Com câncer, cantor Jorge Aragão tem previsão de alta após diagnóstico

A publicitária Sylvia Weiner confirmou a morte de Bennett, dizendo que ele morreu na cidade natal, Nova York. Não houve indicação de uma causa específica para a morte, mas Bennett foi diagnosticado com a doença de Alzheimer em 2016.

LEIA MAIS – Onde ver Barbie em Curitiba: Confira horários, cinemas e preços

O último dos grandes cantores de salão de meados do século 20, Bennett costumava dizer que a ambição ao longo da vida era criar “um catálogo de sucessos em vez de discos de sucesso”. Ele lançou mais de 70 álbuns, trazendo 19 Grammys – todos menos dois depois que ele chegou aos 60 anos – e desfrutou de um afeto profundo e duradouro de fãs e outros artistas.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!