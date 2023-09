Morreu, nesta quinta-feira (28), aos 82 anos, o ator irlandês Michael Gambon, conhecido por dar vida ao personagem Alvo Dumbledore na franquia cinematográfica de Harry Potter, após a morte do ator Richard Harris. De acordo com informações divulgadas pela família, o artista morreu no hospital após uma tentativa de tratamento contra a pneumonia.

“Estamos arrasados ​​em anunciar a perda de Sir Michael Gambon”, disse o comunicado emitido em nome de sua esposa Anne Gambon e de seu filho Fergus pelo publicitário Clair Dobbs.

Gambon se aposentou em 2015 por falta de memória. Mesmo assim, continuou fazendo participações em alguns filmes. Seu último filme foi “Cordelia”.

