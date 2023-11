Morreu nesta sexta-feira (3), aos 68 anos, a atriz Elizangela do Amaral Vergueiro, conhecida no meio artístico apenas como Elizangela. De acordo com informações do portal G1, a atriz faleceu em um hospital de Guapimirim (RJ), para onde foi levada com sintomas de parada cardiorrespiratória (PCR).

LEIA AINDA – Santuário tradicional de Curitiba faz bazar beneficente com roupas para toda a família

A atriz foi atendida na unidade e teria passado por tentativas de reanimação, mas não resistiu. Ao longo de décadas, ela fez sucesso em diversas novelas da TV Globo, entre elas, “Força do querer”, “A Dona do Pedaço” e o “O Clone”.

Você já viu essas??

Cena de filme!! Tornado no Paraná arranca telhados e derruba árvores; Vídeo impressiona Especial Publicitário Condor oferece 100 prêmios de um ano grátis e vales-compras instantâneos de até R$500 Veja as fotos Que lugar é esse?? Cartão postal de Curitiba fica debaixo d´água