O designer Emanuel Ungaro, que aprendeu com o mestre espanhol Cristobal Balenciaga antes de se tornar uma realidade da cena de moda parisiense pelas últimas quatro décadas, morreu aos 86 anos, informou a imprensa francesa no domingo, 22.

Ungaro, que se aposentou de sua grife homônima em 2004, estava com a saúde debilitada nos últimos dois anos, disse sua família à AFP.

Nascido no sul da França em 1933 e filho de pais italianos, Ungaro se mudou nos anos 1950 para Paris e lançou sua marca em 1965. Suas coleções femininas de alta-costura e de vestimenta pronta eram conhecidas pelas cores flamboiantes e silhuetas elegantes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.