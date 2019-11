A missa de sétimo dia do apresentador Gugu Liberato será realizada no sábado, 7 de dezembro, às 11 horas, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Rua Honório Líbero, 90 – Jardim Paulistano, São Paulo).

Segundo informações da assessoria de imprensa de Gugu, durante o trajeto da Alesp para o Cemitério Gethsêmani, os familiares decidiram por esse lugar ao lembrar que o apresentador, quando criança, foi coroinha nessa igreja.

O corpo de Gugu foi enterrado no Cemitério Gethsêmani na manhã desta sexta-feira, 29, em São Paulo. A cerimônia foi breve, porém cercada de emoção. Um padre rezou com a família e com os presentes, entre eles, o apresentador Ronnie Von.

O velório do apresentador foi realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), começando na manhã de quinta e terminando nesta sexta-feira, 29.

Gugu Liberato morreu na sexta-feira, 22, aos 60 anos, em Orlando, na Flórida, onde tinha uma residência. Ele caiu de uma altura de quatro metros quando fazia um reparo no ar-condicionado no sótão da casa. O apresentador deixa a esposa e três filhos, João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sophia, de 15.