A atriz Mel Maia, de 15 anos, dividiu com os seguidores no Twitter uma mensagem de assédio que recebeu de forma privada no Instagram, enviada por um homem casado. Ela tirou um print e publicou na rede social na terça-feira, 11.

“Essa sua língua deve fazer mágica”, diz o recado enviado, em resposta a um story publicado pela artista.

Em seguida, ela afirma que encaminhou a mensagem para a mulher dele. “Agora aprende a ter educação”, completou ela.

Com uma expressão de surpresa, o homem negou que tenha agido daquela forma. “Tá doida. Não fui eu”, justificou. Mel mais apenas acrescentou: “boa sorte.”

Nos comentários, a atriz disse que havia apagado outro tuíte e repostado para ocultar o nome do homem “por respeito a mulher dele”.

Ao compartilhar o print, Mel escreveu “homens” na legenda, o que provocou diversas reações.

Internautas homens justificaram que nem todos são assim. E mulheres diziam que eles estavam “passando pano” para assediador.