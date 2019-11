O MC Livinho volta a Curitiba com show na festa Burburinho, nesta sexta-feira (22), no palco do Victoria Villa. Cantor e compositor, o funkeiro é um artista completo que também toca violino, piano e violão. Em seus shows, encanta o público tocando piano como na música “Fazer falta”. É dono ainda dos hits “Pilantragem”, “Hoje eu vou parar na gaiola”, “Se prepara” e “Ela vem”.

Os ingressos para a festa custam a partir de R$ 25, de acordo com o setor escolhido. Além da apresentação de MC Livinho, a primeira edição da festa Burburinho também conta shows da dupla Dimy e Denis, Grupo Pra Sacudir, além de um lounge com muita e-music, com os melhores DJs da cidade.

+Se liga nessa: Festival Coolritiba chega a quarta edição maior ainda e com novidades

Serviço

Burburinho com Livinho

Data: 22 de novembro – Sexta-feira

Horário: abertura da casa 22h

Local: Victoria Villa | Av. Victor Ferreira do Amaral, 2291 – Tarumã, Curitiba.

Ingressos: venda pelo site Ingresso Nacional.