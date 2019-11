O Coolritiba já é parada obrigatória nos calendário de eventos de Curitiba e, pouco a pouco, do Brasil. Com data marcada para o próximo 16 de maio, a pré-venda da quarta edição do festival, que tem como marca registrada a pluralidade artística, já tem data para começar. Para 2020, diversas novidades estão sendo preparadas, além de um line up especial, que dessa vez irá se dividir por todo o Parque das Pedreiras – Pedreira Paulo Leminski e Ópera de Arame. Veja como foi a terceira edição do Coolritiba, neste ano.

A pré-venda vai começar nesta terça-feira (19) e vai até o dia 28 de novembro, iniciando às 18h do dia 19, e terá um lote de ingressos limitados com preços promocionais que dá direito a um Copo BeeGreen que acompanha cordão e será personalizado com artes exclusivas do Coolritiba, assinadas pela artista Greta Bottanelli. Já a venda geral, sem preços promocionais, começa no dia 02 de dezembro. Os ingressos, que podem ser parcelados em até 5 vezes, estarão disponíveis no site da Ingresso Rápido ou no ponto de venda físico (Amplitur – Curitiba).

A programação para a próxima edição do Coolritiba ainda não foi divulgada e deve sair logo. Mas para o próximo ano uma das novidades é que o público vai poder escolher entre três opções de ingressos. Além da pista normal, terão ainda o camarote, que tem entrada exclusiva no festival; acesso à área elevada e com cobertura no festival; Bares, alimentação e banheiros exclusivos; Bar de drinks; Área exclusiva em frente ao Palco Cool; Shows exclusivos.

Além disso, a quarta edição do festival também vai ter uma nova modalidade, o Cool Experience: um pacote completo que cria uma experiência exclusiva e completa no Coolritiba: entrada exclusiva; acesso ao camarote e seus serviços; além da pista; Kit Cool; Lounge exclusivo com open bar e food; Área de descanso com transmissão simultânea do Palco Cool; Banheiros exclusivos; Estacionamento com serviço de leva e traz.

Vamos aos preços exclusivos para a pré-venda:

Pista: R$ 120 (meia-entrada), R$ 240 (inteira).

Camarote: R$ 200 (meia-entrada), R$ 400 (inteira).

Cool Experience: R$500.

O Coolritiba vai muito além de boa música. Seja com intervenções artísticas ou até mesmo ativações, o festival é repleto de experiências por todos os lados: danças, malabares, grafite ou até mesmo uma Tirolesa que atravessa a frente do Palco Cool. Em 2020 o festival contará com experiências inéditas, que serão divulgadas em breve.

Durante todos os anos de festival, não só o público aumentou como o repercussão foi muito importante. Para conseguir atender cada vez melhor a demanda, a grande novidade em relação ao tamanho da estrutura do festival ficará por conta da pista de música de eletrônica, que, além de contar com a curadoria do label Kaballah Showcase, ganhou um espaço para chamar de seu: a Ópera de Arame. O Coolritiba 2020 ainda contará com o já tradicional Palco Cool, que abrigou grandes nomes da música nacional, além do palco alternativo, que ficará ainda maior para a próxima edição.

Sustentabilidade

O Coolritiba é um dos únicos eventos de grande porte do Brasil que possui 100% dos gases compensados. Isso só é possível graças a uma parceria, desde a primeira edição do festival, da Seven Entretenimento (produtora do evento) com a ORMA, uma startup que levanta o consumo de gases de efeito estufa gerados no evento e desenvolve soluções especiais de compensação dessas emissões, tornando-o carbono neutro.

Além dessa iniciativa, a organização também adota uma série de medidas para garantir a sustentabilidade do festival, entre elas estão: reciclagem do lixo gerado no evento, disponibilização de lixeiras adequadas para a separação do lixo, cenografia feita com material reciclado e copos reutilizáveis. Para completar, a água no festival é gratuita a todos, diminuindo o consumo de garrafas e galões plásticos, além de garantir a hidratação dos presentes!