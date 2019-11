Em turnê pela Europa, a cantora Maria Gadú deu uma notícia que assustou não só a apresentadora do programa de TV que participava, mas também os fãs: vai parar de fazer música. A informação foi noticiada neste domingo (17), enquanto a cantora estava em Portugal, no telejornal RTP1, da RTP. “É a minha última turnê”, adiantou Maria Gadú.

Ao ser questionada sobre o motivo que levou a decisão, a cantora justificou que precisa respirar, principalmente novos ares. “Quero fazer outras coisas, música de outros formatos. Voltar a fazer música com as pessoas, nas ruas, com os povos”, disse Maria Gadú à apresentadora.

A notícia, triste para os fãs e também para a Música Popular Brasileira (MPB), vem logo depois de Samuel Rosa também anunciar uma decisão bombástica: o fim do Skank. Segundo Gadú, a fama nem sempre é o mais importante e é por isso que sua decisão vem exatamente nessa hora, com a vontade de fazer arte por si só e não para se manter ‘nos holofotes’. “Eu acho que esse formato do entretenimento coloca a arte em um pedestal”, explicou a cantora.

Respirar é preciso!

Recentemente, Gadú esteve em Curitiba comemorando 20 anos de história. O show na capital paranaense se deu depois de quatro anos afastada de projetos musicais. Com sua voz calma e seu jeito único, Maria Gadú conquistou público e sua trajetória permite que conduza à sua maneira a sua trajetória.

À Tribuna do Paraná, a cantora contou que se manteve afastada para se dedicar a um outro sonho. “Não gravei discos, não fiz shows, não quis, não queria. Me entendi hoje em outra profissão que estou estudando para praticar, a antropologia. Fico dividida nesse momento, confesso. Talvez essa tour comemorativa e o disco do ano que vem sejam meu passe para mais um longo período longe dos palcos. Estudar, mudar de hábitos, aprender o Brasil, tem sido mais urgente pra mim nesse momento”, já tinha adiantado.

Maria Gadú já havia dito à reportagem que nesse tempo que se manteve afastada procurou se renovar e, principalmente, se redescobrir. “Desenvolvi um ofício na música. Respeito muito os vários caminhos nisso. A música não é um ofício de mão única: gravar discos, ter visibilidades extremas. Existem músicos em todos os setores e eu comemoro 20 anos atuando nessa profissão linda, fazendo o que me cabia em cada momento com a mesma intensidade. A luta é pra manter a acessibilidade à arte de pé. Em todos esses setores, e muitos estão ligados a educação, vivos”.

Último projeto?

Atualmente, além da turnê comemorativa, Gadú trabalha em seu novo projeto, que vai vir carregado de muita mensagem, principalmente no que diz respeito ao Amazonas e os indígenas, já que tem influências do que ela aprendeu. “Sempre vivemos um conflito absurdo entre: meio ambiente/ pseudo evolução humana. O capitalismo e as facilidades que ele propõe ao longo desses anos tem destruído o planeta há tempos. Estamos vendo os resultados aparentes e nocivos disso tudo”.

Junto com suas novas músicas, a cantora pretende, claro, protestar. “O lance é entender o Brasil verdadeiro e matriarcal. Indígena, com suas remanescentes 305 culturas diferentes, suas 274 línguas, sua subjetividade. Temos muitos biomas que estão sendo nocivamente atacados pelo consumo exacerbado, carne, plástico. O Brasil se esconde num Brasil prático e “estadunidencizado” . Nada é coincidência. Tudo vem sendo construído pela destruição. E me lembro da canção O Sal da Terra de Beto Guedes: “E quem não é tolo pode ver”. Tudo é protesto num mundo que não há respeito. Ou é floresta ou não é nada. A luta pela mãe Terra é a mãe de todas as lutas”.

Com sua última turnê, ‘Pelle’, Maria Gadú continua com a programação de shows pelo exterior, onde fica pelo menos até o fim de novembro. O que vai ser depois, se essa turnê passará por todo o Brasil ou não, ainda não se sabe. O que resta aos fãs é esperar o que for divulgado pela própria cantora. De qualquer forma, essa é uma despedida!