Fábio Porchat, 36, entrevistará Maurício de Sousa, 84, e Aracy Balabanian, 80, à distância neste domingo (12), para o quarto episódio da live Que História É Essa, Vovó?.

O programa, que será exibido às 15h no perfil do Porta dos Fundos no Instagram, estreou no final de março e tem a intenção de proporcionar diversão às pessoas que estão em quarentena, especialmente as mais velhas, além de ajudá-las a se convencerem da importância de ficar em casa durante a pandemia do novo coronavírus.

O novo episódio também contará com a participação de Dona Helena, personagem interpretada por Fábio de Luca. Os três contarão histórias inéditas e bem humoradas sobre suas rotinas de isolamento.

Diferentemente do Que História é Essa, Porchat?, em que todas as histórias contadas já são conhecidas por Porchat e pela produção antes das gravações, na internet tudo é mais livre e na base do improviso. “É aberto a quem quiser participar”, contou Porchat.