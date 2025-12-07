Mãe e filha de Curitiba vivem momento especial em painel de Percy Jackson na CCXP25

Um dos painéis mais aguardados pelos fãs na CCXP25 foi a participação do elenco da série Percy Jackson e os Olimpianos, da Disney+. Anunciado por último na programação, o painel alimentou expectativas do público, que aguardava os atores para falar sobre a nova temporada da série. Entre esses fãs estavam Carolina Oliveira e sua filha Alice, de 13 anos. Para as duas, porém, a experiência acabou se tornando diferente da vivida pela maior parte do público. A CCXP25 acontece em São Paulo e está sendo acompanhada pela repórter Julia Moreira, da Tribuna.

A presença do elenco foi o principal motivo para mãe e filha deixarem Curitiba e viajarem até São Paulo. “Alice é uma menina que sempre gostou de ler. Ela ganhou o primeiro livro do Percy e, desde então, está obcecada por tudo desse universo. Em julho deste ano, na San Diego Comic-Con, vimos que o elenco arriscou algumas palavras em português e, naquele momento, já tivemos certeza de que viriam para cá”, explica Carolina.

Antes da entrada dos atores no Palco Omelete — instalado entre os estandes no centro do pavilhão — Carolina e Alice receberam um convite especial da organização para acompanhar o painel de perto. O convite foi feito um dia antes, diretamente para Carolina, que decidiu manter o segredo. “Pensamos até em dormir na fila para garantir um bom lugar no Palco Thunder. Na sexta, me avisaram que a gente não precisaria fazer isso”, conta.

A surpresa foi revelada para Alice neste sábado (6/12), minutos antes do início do painel no Palco Omelete. A adolescente acreditava que assistiria à apresentação no mezanino, local reservado a convidados. Pouco depois, descobriu que o convite era ainda mais especial: as duas assistiriam ao painel bem aos pés do palco, muito mais próximas dos atores do que imaginavam no início da viagem.

A reação emocionada de Alice ao perceber a surpresa viralizou nas redes sociais. O vídeo ultrapassou 250 mil visualizações e registrou o momento em que o entusiasmo da jovem transbordou em choro, sorriso e surpresa. Veja abaixo o registro do momento:

Experiência compartilhada entre mãe e filha na CCXP25

Carolina já era habituada à CCXP. A primeira participação ocorreu em 2019, acompanhada do marido, que a incentivou a mergulhar na cultura dos quadrinhos e no universo de filmes e séries. A edição atual, porém, tem um significado diferente. Esta é a primeira vez que ela vive o evento como mãe, ao lado da filha, tornando a experiência ainda mais simbólica.

Para Alice, a emoção foi amplificada por ser a primeira CCXP. Logo na estreia, ela teve acesso privilegiado a um dos palcos onde o elenco esteve presente. Walker Scobell, Aryan Simhadri, Leah Jeffries e Charlie Bushnell foram ovacionados pelo público e exibiram quatro cenas inéditas da nova temporada de Percy Jackson durante a CCXP25.

Foto: Diego Padilha/Omelete Foto: Diego Padilha/Omelete Foto: Diego Padilha/Omelete

Para quem assistiu tão perto, a lembrança deve permanecer por muito tempo. “Foi muito especial proporcionar isso para a minha filha. Depois que saímos do palco, ela me abraçou e chorou muito. É um dia que ficará para sempre na memória”, conclui Carolina.

Manda pra Tribuna

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

*A repórter viajou à convite da Crunchyroll para a cobertura da CCXP25