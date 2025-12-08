CCXP25 encerra com 300 mil fãs, lançamentos e celebração da cultura pop com recordes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Realizada entre quinta-feira (4/12) e domingo (7/12), a CCXP25 recebeu cerca de 300 mil visitantes no pavilhão da São Paulo Expo. Pela primeira vez, a Tribuna do Paraná acompanhou o evento diretamente do espaço, a convite da Crunchyroll, em uma cobertura inédita. Ao longo dos quatro dias de programação, os fãs brasileiros provaram mais uma vez por que são considerados os mais apaixonados da cultura geek no mundo.

Além do público recorde, a convenção também marcou números expressivos nos bastidores. Foram 139 marcas parceiras, o maior volume desde a criação do evento, ocupando os mais de 115 mil m² do centro de exposições.

Em cada corredor, ativações temáticas convidavam os visitantes a mergulhar em universos cinematográficos, séries, games e quadrinhos. Estúdios como Warner, Paramount+ e HBO Max apostaram em experiências sensoriais baseadas em seus maiores sucessos mais recentes.

Entre os destaques, a Crunchyroll, principal plataforma de streaming de animes no país, montou um dos estandes mais disputados. Nele, três obras populares dividiram espaço: Gachiakuta, Diários de uma Apotecária e Jujutsu Kaisen.

Além disso, o Estúdio de Dublagem, com três mini cabines operando simultaneamente, permitiu ao público vivenciar parte da rotina de dubladores profissionais, que também foram homenageados ao longo da programação.

Nos palcos principais, artistas nacionais e internacionais transformaram cada aparição em um espetáculo e, muitas vezes, em caos organizado entre corredores lotados. Entre os nomes mais aguardados estava Timothée Chalamet, convidado para falar sobre o filme Mary Supreme. Carismático e atento ao público, o ator vestiu a bandeira do Brasil, distribuiu elogios e arrancou gritos ao afirmar: “Quero morar no Brasil.”

Confira, abaixo, os principais destaques do evento:

Lançamentos

No Palco Thunder, na sexta-feira (5/12), a produtora 02 Play anunciou um feito histórico para o cinema nacional: o primeiro filme brasileiro gravado especialmente para IMAX. “2DIE4 – 24h no Limite”, escrito e dirigido pelos irmãos Abdala, acompanha a jornada do piloto Felipe Nasr nas 24 Horas de Le Mans. A estreia está prevista para 30 de abril de 2026.

Timothée Chalamet voltou ao palco nesse mesmo dia acompanhado do diretor Josh Safdie para apresentar trechos inéditos de Marty Supreme, marcado para estrear em janeiro de 2026. Foram exibidas duas cenas somando quase dez minutos.

Na primeira, Marty (Chalamet) entra em confronto verbal com Wally (Tyler, the Creator) logo após a tentativa de um roubo. Na segunda, já no final da apresentação, o público acompanhou uma prévia de uma das partidas decisivas do torneio de tênis que movimenta a trama.

No sábado (6/12), a programação do Palco Thunder abriu com um painel inteiro dedicado ao universo Crunchyroll. O encontro misturou trailers inéditos, performances ao vivo e momentos que destacaram o intercâmbio cultural entre Brasil e Japão. O grupo Wadan Taiko apresentou dois sets de percussão que tomaram conta do pavilhão.

A empresa ainda revelou prévias e teasers de mais de cinco lançamentos previstos para 2026, incluindo um anime ambientado no Brasil. O momento mais emocionante, porém, foi a homenagem aos 14 dubladores que marcaram diferentes gerações de fãs — dos clássicos Pokémon, Dragon Ball e Naruto até obras recentes como My Hero Academia e Diários de uma Apotecária.

O domingo (7/12) encerrou a CCXP25 com os brasileiros em destaque. Nos dias anteriores, nomes como Bruna Marquezine, Rômulo Estrela e o elenco de Coração Acelerado já haviam sido recebidos com aplausos e gritos entusiasmados durante seus painéis. Mas, no último dia, os holofotes se voltaram para Selton Mello, homenageado desta edição.

Após a apresentação de “Anaconda”, filme no qual o ator divide a tela com Jack Black e Paul Rudd, outra produção nacional chamou a atenção do público. A cinebiografia “Chorão: Só os Loucos Sabem” terminou entre os anúncios mais comentados. O longa tem estreia prevista para 2026.

Confira, abaixo, o vídeo com as principais atrações da CCXP25:

*A repórter viajou para a CCXP25 à convite da Crunchyroll

