Dr. Stone terá o Brasil em nova temporada, anuncia Crunchyroll na CCXP25

Na abertura do Palco Thunder, neste sábado (5/12), a Crunchyroll soltou aquelas novidades que deixam qualquer otaku de queixo caído para 2026. E tem uma bomba que vai mexer com o coração verde-amarelo: Dr. Stone, um dos carros-chefe da temporada, vai colocar o Brasil no mapa dos animes de vez. Tudo isso rolou na CCXP25, o festival que está agitando São Paulo e que a Tribuna está acompanhando de pertinho.

Dr. Stone, para quem não conhece, segue a jornada de Senku Ishigami, um geniozinho científico que tenta reconstruir a civilização humana usando apenas a ciência depois que a humanidade foi transformada em pedra por milhares de anos. Uma trama que mistura aventura e conhecimento científico de um jeito que só o anime japonês consegue fazer.

A grande surpresa veio quando anunciaram que a próxima temporada, prevista para 2026, vai revelar que o misterioso evento de petrificação global tem raízes brasileiras. E não é em qualquer lugar, não! A equipe vai desembarcar em Araxá, no Triângulo Mineiro, para investigar as origens do fenômeno que transformou a humanidade em estátuas.

O painel ficou ainda mais especial com a presença de Felipe Grinnan, a voz brasileira de Senku, que fez a galera vibrar com uma dublagem ao vivo, preparada especialmente para a CCXP25. A cena mostrava justamente o primeiro contato do protagonista com o Brasil, um momento que promete ser marcante na próxima temporada.

Dubladores brasileiros roubam a cena

Foto: Divulgação/CCXP25

E falando em vozes brasileiras, a Crunchyroll preparou um momento para entrar para a história: reuniu o maior time de dubladores brasileiros de anime já visto em um palco. O Thunder foi ao delírio quando essas vozes queridas de várias gerações se juntaram, compartilhando histórias sobre os primeiros trabalhos e os desafios da dublagem em português do Brasil.

As histórias sobre o início de carreira do elenco arrancaram aplausos dos fãs que cresceram ouvindo essas mesmas vozes em seus animes favoritos. O momento serviu para destacar a importância das dublagens em idiomas locais, algo que a Crunchyroll tem investido pesado. Só para você ter uma ideia, são cerca de 400 horas de conteúdos dublados por ano pela plataforma no Brasil.

Para a piazada que curte anime, 2026 promete ser um ano e tanto com essa conexão Brasil-Japão que Dr. Stone vai estabelecer. E Minas Gerais na rota dos animes? Essa é só para os antigos mesmo!

*A repórter viajou à convite da Crunchyroll para a cobertura da CCXP25