Crunchyroll considera expandir eventos para o Sul e mira Paraná como destino futuro

Em breve, fãs de animes no Paraná podem ser surpreendidos com novas ações da plataforma Crunchyroll. Em entrevista à Tribuna do Paraná durante a CCXP25, representantes da empresa apontaram que o estado poderá ser uma sede para eventos futuros.

Com presença crescente em espaços temáticos e destaque em feiras ligadas à cultura japonesa, o mercado de Curitiba tem chamado a atenção das empresas do setor. Para a Crunchyroll, esse movimento abre espaço para ampliar ações e fortalecer a marca em novas regiões.

“Esse movimento de aumentar o número de ações fora do eixo Rio-SP, tanto no Nordeste quanto no Sul, vai fazer com que nós possamos fazer parte desses eventos. A ideia é sim [expandir os eventos], a partir de olhar para os mercados em que há espaço com grandes empresas, como o Grupo Omelete”, explica Roberta Fraissat, diretora de Marketing América Latina da Crunchyroll.

Em São Paulo, algumas iniciativas já caíram no gosto do público. A Casa do Anime, tradicional na CCXP, atrai centenas de pessoas para experiências imersivas. Nesta quinta-feira (4/12), a marca também promoveu um evento em parceria com a Levi’s Brasil para apresentar uma colaboração com artistas locais. Assista, abaixo, a íntegra da entrevista:

A expansão para outros estados fora do Sudeste tem como objetivo ampliar o alcance da marca no país. Além da agenda de eventos, a plataforma planeja lançamentos inéditos já a partir de 2026. Em média, entre 30 e 40 títulos são adicionados a cada estação.

“Sempre há aqueles que o público brasileiro vai se conectar mais, como é o caso de Gachiakuta. Tem muita coisa vindo pela frente. Aqui no Brasil, vamos continuar a participar de grandes eventos e vamos, inclusive, ampliá-los”, afirma Roberta.

O calendário de estreias para já inclui Jujutsu Kaisen T3, Jigokuraku T2, Frieren T2, Oshi no Ko T3, novas séries como Witch Hat Atelier (abril/2026), Roll Over and Die e a segunda temporada de Anyway, I’m Falling in Love With You (janeiro/2026).

Dublagem impulsiona popularidade dos animes no Brasil

Entre as expectativas para os próximos lançamentos está a dublagem. De geração em geração, o trabalho de dubladores brasileiros se tornou referência nacional e internacional, criando uma base de fãs também para os profissionais da área.

“Não olhamos a dublagem como um serviço, vemos como parte da história, pois é uma conexão imediata”, diz a diretora. Segundo ela, o relacionamento com os dubladores é próximo tanto para os fãs quanto para a marca.

Entre os títulos recentes, Roberta destaca o sucesso de Gachiakuta, impulsionado pela dublagem. Como forma de reconhecimento, no sábado (6/12), os dubladores dos principais lançamentos de 2025 serão homenageados no Palco Thunder da CCXP25.

*Repórter viajou à convite da Crunchyroll para a cobertura da CCXP25