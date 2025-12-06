Coração Acelerado”: conheça a nova novela sertaneja da Globo que estreia em 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O universo sertanejo vai ganhar as telas em 2026 com “Coração Acelerado“, a nova novela estilo comédia romântica musical que estreia em 12 de janeiro, na Globo. A trama promete transformar o cenário da música sertaneja em palco para uma história que celebra o amor, a identidade e, principalmente, a força feminina nesse universo tradicionalmente dominado por homens. Os detalhes da nova novela da Globo foram apresentados na CCXP 2025, que acontece em São Paulo.

A história acompanha Agrado Garcia, interpretada por Isadora Cruz, uma compositora e cantora talentosa que luta para construir uma carreira de sucesso na música, ao lado da amiga Eduarda, vivida por Gabz. O ponto de partida da trama é um concurso musical em uma rádio do interior de Goiás, onde Agrado, ainda criança, conhece João Raul (Filipe Bragança), um menino que compartilha do mesmo sonho.

Anos depois, já transformado em astro sertanejo, João Raul utiliza suas redes sociais para encontrar a “garota do seu passado”. A publicação não apenas movimenta a internet, mas também afeta diretamente Naiane Sampaio, papel de Isabelle Drummond, influenciadora digital que mantinha um romance com o cantor. Esta será a primeira experiência de Isabelle como vilã em novelas.

A música sertaneja não é apenas cenário, mas elemento central da narrativa. Letícia Spiller interpreta a mãe de Agrado, também cantora, que levou a filha em suas caravanas musicais, permitindo que a protagonista crescesse imersa nesse universo. Um dos momentos mais marcantes da trama promete ser quando Agrado ouvir sua própria música tocando na rádio pela primeira vez.

“Os interiores unem o Brasil”, disse Gabz, ao destacar a potência na música sertaneja nas cidades interioranas.

“O sertanejo é um gênero que consegue conversar muito com as novelas. São pessoas apaixonadas, pessoas emocionadas e sensíveis, pessoas que se amam ou se odeiam e estão em conflito. A novela consegue capturar a essência da música sertaneja”, destacou Filipe Bragança.

O elenco chega com bagagem musical significativa: Filipe Bragança já interpretou Sidney Magal no cinema, enquanto Gabz tem carreira consolidada como cantora de rap, experiências que devem enriquecer suas performances na produção.

*A repórter viajou à convite da Crunchyroll para a cobertura da CCXP25

